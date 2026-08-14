Sanal dünyadaki soykırım delillerini yok eden İsrail, aynı şeyi Gazze'de de yapıyor. İsrail; soykırımı gizlemek, delilleri yok etmek ve haritayı yeniden çizmek için Gazze'nin enkazını da kamyonlarla taşıyor. Nedeni ise insan hakları gruplarının bulduğu savaş ve insanlık suçu kanıtlarını silmek. İsrail ordusu bu nedenle, Gazze'de insan cenazelerinin bulunduğu bilinen yerler de dâhil olmak üzere milyonlarca ton enkazı taşıyor. Raporlara göre, Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 68 milyon ton moloz bulunuyor.

İsrail şimdiye kadar 10 milyon ton molozu kaldırdı. Alanda 400 ağır kazı, kırma ve taşıma makinesi çalışıyor. Her gün 100 kamyona enkaz yükleniyor ve bu kamyonlar Gazze'de İsrail denetimindeki "sarı bölge"ye ya da Batı Şeria'daki yerlere götürülüyor. Uluslararası Af Örgütü, bunun İsrail'in savaş sırasında işlediği suçlara dair kanıtları yok etmeye yönelik planlı bir girişimi olduğunu söylüyor.