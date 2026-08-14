Soykırıma çifte karartma: İsrail hem gerçek hem sanal dünyada soykırım delillerini birer birer yok ediyor
Etekleri tutuşan İsrail yönetimi, gerçek ve sanal dünyadaki soykırım delillerini yok ediyor. Soykırımı gizlemek ve delilleri yok etmek için Gazze'nin enkazını kamyonlarla kendisi taşıyan katil İsrail, sanal dünya da Filistinlilere yönelik katı bir dijital soykırım uyguluyor.
Sanal dünyadaki soykırım delillerini yok eden İsrail, aynı şeyi Gazze'de de yapıyor. İsrail; soykırımı gizlemek, delilleri yok etmek ve haritayı yeniden çizmek için Gazze'nin enkazını da kamyonlarla taşıyor. Nedeni ise insan hakları gruplarının bulduğu savaş ve insanlık suçu kanıtlarını silmek. İsrail ordusu bu nedenle, Gazze'de insan cenazelerinin bulunduğu bilinen yerler de dâhil olmak üzere milyonlarca ton enkazı taşıyor. Raporlara göre, Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 68 milyon ton moloz bulunuyor.
İsrail şimdiye kadar 10 milyon ton molozu kaldırdı. Alanda 400 ağır kazı, kırma ve taşıma makinesi çalışıyor. Her gün 100 kamyona enkaz yükleniyor ve bu kamyonlar Gazze'de İsrail denetimindeki "sarı bölge"ye ya da Batı Şeria'daki yerlere götürülüyor. Uluslararası Af Örgütü, bunun İsrail'in savaş sırasında işlediği suçlara dair kanıtları yok etmeye yönelik planlı bir girişimi olduğunu söylüyor.
DİJİTALDE DE DELİLLERİ YOK EDİYOR
Sabah'tan Volkan Acar'ın haberine göre Gazze Şeridi'ndeki STK Ağı'nın direktörü Muhammed Salha da "İşgalciler enkazı yerinden oynatıyor, parçalara ayırıyor ve delilleri, kanıt ve gerçekleri yok etmek için taşıyor." dedi. Soykırımcı İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında ve Lübnan'da da sivil halkı hedef alan katliamları tırmanırken sahadaki gerçekler dijital mecralarda da görünmez kılınmaya çalışılıyor. Filistin merkezli sivil toplum kuruluşu 7amleh ve Hollanda'nın Utrecht Üniversitesi verilerine göre Filistin'e ve destekçilerine yönelik dijital ihlaller artış gösterdi.
Araştırmaya göre katil İsrail'i destekleyen ABD merkezli sosyal medya şirketi Meta, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki hak ihlallerini belgeleyen paylaşımları ortadan kaldırıyor ve düşük etkileşim oranlarının oluşmasını sağlıyor. Soykırımı belgeleyen çok sayıda gazetecinin sosyal medya hesapları başta olmak üzere, yüz binlerce takipçiye sahip hesapların izlenme oranlarında da kasıtlı değişiklik yapıldığı tespit edildi.
Verilere göre son 5 yılda en az 3 bin 520 dijital ihlal ve sansür olayı görüldü.
SİSTEMLİ ETNİK TEMİZLİK
Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde Filistinli ailelerin evleri kuşatılarak tahliyeye zorlanırken arazilere ve hayvanlara el konuluyor.
Cenin'e bağlı Yabad beldesinde ise Kaniri ailesine ait 3 katlı binaya giren işgal güçleri, 15 nüfuslu iki aileyi zorla çıkararak konutu askeri kışlaya dönüştürdü. Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nin ibadete kapatılması ise tepkiyle karşılandı. Soykırımcı İsrail'in son 24 saatteki saldırıları sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 389, yaralı sayısının ise 174 bin 266 olduğu ifade edildi.