yaklaşan ara seçimler öncesinde siyasi söylemler sertleşirken, nefret söylemi ve dini ayrımcılığın faturası yine Müslümanlara kesiliyor. ABD'deki Müslüman toplum üzerine çalışmalar yürüten Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü (ISPU), ülkedeki İslamofobi tırmanışını ürkütücü verilerle raporlaştırdı.

BÜTÜN AZINLIKLAR İÇİNDE EN YÜKSEK ORAN

The National'ın aktardığı araştırma sonuçlarına göre; ABD'deki Müslümanların yüzde 63'ü son bir yıl içinde doğrudan dini ayrımcılığa uğradı.

ISPU Araştırma Direktörü Saher Selod, bu tablonun ABD'deki tüm etnik ve dini azınlık grupları arasındaki en yüksek ayrımcılık oranı olduğuna dikkati çekti. Selod, araştırmaların muhafazakâr siyasi görüşler ile İslamofobik ön yargılar arasında doğrudan ve güçlü bir korelasyon olduğunu kanıtladığını vurguladı.