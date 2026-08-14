ABD'de seçim öncesi İslamofobi tırmanışta
ABD merkezli Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü'nün (ISPU) son araştırması, ülkede tırmanan tehlikeli boyutu ortaya koydu. Araştırma Direktörü Saher Selod, Müslümanların yüzde 63'ünün doğrudan dini ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek, "Bu, ülkedeki tüm gruplar arasındaki en yüksek oran" dedi. Yaklaşan seçimler öncesinde Cumhuriyetçi siyasetçilerin Müslüman karşıtı yasalarla oy avcılığına çıktığı vurgulandı.
yaklaşan ara seçimler öncesinde siyasi söylemler sertleşirken, nefret söylemi ve dini ayrımcılığın faturası yine Müslümanlara kesiliyor. ABD'deki Müslüman toplum üzerine çalışmalar yürüten Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü (ISPU), ülkedeki İslamofobi tırmanışını ürkütücü verilerle raporlaştırdı.
BÜTÜN AZINLIKLAR İÇİNDE EN YÜKSEK ORAN
The National'ın aktardığı araştırma sonuçlarına göre; ABD'deki Müslümanların yüzde 63'ü son bir yıl içinde doğrudan dini ayrımcılığa uğradı.
ISPU Araştırma Direktörü Saher Selod, bu tablonun ABD'deki tüm etnik ve dini azınlık grupları arasındaki en yüksek ayrımcılık oranı olduğuna dikkati çekti. Selod, araştırmaların muhafazakâr siyasi görüşler ile İslamofobik ön yargılar arasında doğrudan ve güçlü bir korelasyon olduğunu kanıtladığını vurguladı.
SEÇİM MALZEMESİ YAPILIYOR: MECLİSTE MÜSLÜMAN KARŞITI TAYFUN
Rapor, nefret söyleminin sadece sokakta kalmadığını, bizzat eyalet meclisleri ve Kongre çatısı altında kurumsal bir yapıya dönüştürüldüğünü deşifre etti. Cumhuriyetçi siyasetçilerin oy toplamak amacıyla İslamofobik retoriğe sarıldığı belirtilen haberde, dikkat çeken somut adımlar sıralandı:
"Şeriatsız Amerika" Grubu: Teksas Temsilcisi Keith Self liderliğinde kurulan ve açıkça Müslüman karşıtı söylemler üreten "Şeriatsız Amerika Grubu" mecliste 70 üyeye ulaştı.
Din Adamlarına Engel Tasarıları: Kongre Üyesi Chip Roy, yabancı din adamlarının ülkeye girişini tamamen engellemeyi hedefleyen "IMAM Act" ve "Mamdani Act" isimli yasa tasarılarını meclis gündemine taşıdı.
230'dan Fazla Ayrımcı Yasa: California-Berkeley Üniversitesi'nin veri analizine göre, 2010 yılından bu yana ABD eyalet meclislerine Müslümanları ötekileştirmeyi ve haklarını kısıtlamayı amaçlayan 230'dan fazla yasa tasarısı sunuldu.