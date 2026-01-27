İsrail Dışişleri Bakanı Saar’dan itiraf gibi açıklama: Türkiye ile ilişkilerimiz Türklerin elinde

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar , Gazze'deki soykırım dolayısıyla Türkiye ile bozulan ilişkilerin ardından Ankara itirafında bulundu. Türkiye'nin Gazze hassasiyeti ve ticari resti sonrası Tel Aviv köşeye sıkışırken Saar, Azerbaycan'da verdiği röportajda "Türkiye ile ilişkilerimizde farklı, daha iyi bir geleceğe ulaşmayı umuyorum, ancak bu tamamen Türklerin elindedir." dedi.

Gideon Saar, AA

"BİZİM TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ KÖTÜLEŞTİRMEK GİBİ BİR MENFAATİMİZ YOK"

Türkiye ile İsrail'in geçmişte çok iyi ilişkileri olduğunu ancak son 10 yıl içinde bu ilişkilerin kötüleştiğini gördüklerini belirten Saar,"Dolayısıyla Türkiye ile normalleşmeye ihtiyaç yok, çünkü bizim Türkiye ile ilişkilerimiz zaten mevcuttur. Yıllardır Türkiye ile diplomatik ilişkilerimiz var. Ancak ne yazık ki son dönemde ilişkiler kötüleşti, bu onların tercihiydi. Bunun nedenleri hakkında herkes varsayımlar yürütebilir, ancak ben bu nedenler hakkında spekülasyon yapmayacağım, bu sadece bir gerçektir. Bizim Türkiye ile ilişkilerimizi zaten olduğundan daha da kötüleştirmek gibi bir menfaatimiz yoktur" dedi.

"TAMAMEN TÜRKLERİN ELİNDE"

Yaklaşık 1 ay önce her iki taraftan üst düzey yetkililerin katıldığı bir görüşme yapıldığını belirten Saar, "Bu tür durumlarda faydalı olacak bir mekanizma oluşturulması hedeflendi. Azerbaycan'a gelince, önceki dönemde meslektaşım, Azerbaycan Dışişleri Bakanı, bizden bazı mesajları onlara iletmişti, ancak son zamanlarda bu durum ortadan kalktı. Türkiye ile ilişkilerimizde farklı, daha iyi bir geleceğe ulaşmayı umuyorum, ancak bu tamamen Türklerin elindedir"diye konuştu.