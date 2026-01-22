ABD Suriye'yi terk etti Tel Aviv panikledi! Herzog: Amerikalı dostlarımızı dinliyoruz

Reuters'ın haberine göre, ocak ayında Suriye heyeti, ABD arabuluculuğunda İsrail ile güvenlik anlaşmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Paris'e gitti.

Suriye, AA

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki Suriyeli kaynağa göre, Suriyeli yetkililer İsrail'i terör örgütü YPG/SDG'ye destek vermekle suçladı ve İsrail'den, bu grupların entegrasyon sürecini geciktiren adımlardan kaçınmasını istedi.

Görüşmeler kapsamında Suriyeli yetkililerin, terör örgütü YPG/SDG'nin kontrolündeki bazı bölgelerin geri alınmasına yönelik sınırlı bir askeri operasyonu gündeme getirdiği ve bu öneriye İsrail tarafından itiraz gelmediği ileri sürüldü.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Reuters'ın haberini alıntılayarak yanıt verdi.

Leiter paylaşımında,"Paris'teki üçlü toplantıda bizzat bulunmuş biri olarak şunu söyleyebilirim ki İsrail, Suriye ordusunun Suriyeli Kürtlere yönelik bir saldırısını hiçbir zaman onaylamadı. Bu yöndeki iddialar gerçeği yansıtmıyor." ifadesini kullandı.