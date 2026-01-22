ABD Suriye'yi terk etti Tel Aviv panikledi! Herzog: Amerikalı dostlarımızı dinliyoruz
Suriye ordusunun YPG/SDG’ye yönelik operasyonu ve ABD’nin terör örgütünü kaderine terk etmesi Tel Aviv’de endişe yarattı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Suriye konusunda “Çok temkinliyiz” dedi ve Suriye konusunda ABD'den bağımsız hareket etmeyeceklerini vurgulayarak "Amerikalı dostlarımızı dinliyoruz" şeklinde konuştu.
Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'yi süpürmesi ve ABD'nin de kaderine terk etmesinin ardından İsrail'de panik başladı. Siyonist basın sıranın İsrail'de olabileceğini işaret ederken Tel Aviv'den gelen açıklamalar dikkat çekti.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonu konusunda temkinli olduklarını belirterek bu konuda "Amerikalı dostlarımızı dinliyoruz." ifadesini kullandı.
"SURİYE KONUSUNDA ÇOK TEMKİNLİYİZ"
İsrail Cumhurbaşkanı, Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonuna ilişkin soruya "Suriye konusunda çok temkinliyiz." şeklinde cevap verdi.
Suriye'de yaşananları yakından izlediklerini dile getiren Herzog, Süveyda olaylarını hatırlatarak ülkenin güneyindeki "müttefik Dürziler" için endişelendiklerini iddia etti ve bugün de benzer bir durumun Suriye'nin kuzeyinde yaşandığını savundu.
"AMERİKALI DOSTLARIMIZI DİNLİYORUZ"
Herzog, Suriye konusunda "Cumhurbaşkanı (Ahmed) Şara ve ekibiyle görüşen Amerikalı dostlarımızı dinliyoruz. Onların ellerinden geleni yaptıklarını biliyorum."ifadesini kullandı.
ŞAM YPG/SDG'Yİ SÜPÜRDÜ İSRAİL PANİKLEDİ
İsrail'in, Suriye'nin terör örgütü YPG/SDG kontrolündeki bazı bölgelerin geri alınmasına yönelik operasyonuna itiraz etmediği ileri sürülürken, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter Şam'ın operasyonunu onaylamadıklarını savundu.
Reuters'ın haberine göre, ocak ayında Suriye heyeti, ABD arabuluculuğunda İsrail ile güvenlik anlaşmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Paris'e gitti.
Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki Suriyeli kaynağa göre, Suriyeli yetkililer İsrail'i terör örgütü YPG/SDG'ye destek vermekle suçladı ve İsrail'den, bu grupların entegrasyon sürecini geciktiren adımlardan kaçınmasını istedi.
Görüşmeler kapsamında Suriyeli yetkililerin, terör örgütü YPG/SDG'nin kontrolündeki bazı bölgelerin geri alınmasına yönelik sınırlı bir askeri operasyonu gündeme getirdiği ve bu öneriye İsrail tarafından itiraz gelmediği ileri sürüldü.
İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Reuters'ın haberini alıntılayarak yanıt verdi.
Leiter paylaşımında,"Paris'teki üçlü toplantıda bizzat bulunmuş biri olarak şunu söyleyebilirim ki İsrail, Suriye ordusunun Suriyeli Kürtlere yönelik bir saldırısını hiçbir zaman onaylamadı. Bu yöndeki iddialar gerçeği yansıtmıyor." ifadesini kullandı.