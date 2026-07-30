150 gündür gölge gibi: CIA ve Mossad Mücteba Hamaney’in peşinde

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından liderliğe seçilen oğlu Mücteba Hamaney, göreve geldiği günden beri bir kez bile kamuoyu önüne çıkmadı. İngiliz basınına göre CIA ile Mossad, yaklaşık 150 gündür görünmeyen Hamaney'in yerini tespit etmek için operasyon yürütüyor.

Babasının hayatını kaybettiği hava saldırısında yüzünden ciddi şekilde yaralandığı ileri sürülen Hamaney'in, ABD'ye ait casus uyduların kapsama alanından kaçınmak amacıyla gündüzleri dışarı çıkmadığı ve sığınakların derinliklerinde gizlendiği öne sürülüyor. Söz konusu gizlenme noktasının, Tahran'daki yer altı tünel sistemleri ya da başkentin tahminen 145 kilometre güneyinde, Kum şehri dolaylarında yer alan korunaklı bir askeri tesis olabileceği tahmin ediliyor.

Babasının ölümünün ardından Mücteba Hamaney'in yaklaşık 150 gündür hiçbir dijital cihaz kullanmadığı ve derin sığınaklarda saklandığı iddia edildi.

İngiliz The Times'ın haberine göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve İsrail dış istihbarat servisi Mossad, Mücteba Hamaney'in yerini tespit etmeye çalışıyor.

İran'da Mücteba Hamaney'e destek

ALİ HAMANEY YÖNTEMİ İŞE YARAMIYOR

The Times'ın haberinde İsrail ve ABD'nin daha önce Ali Hamaney'i takip etmek için Tahran'daki trafik kameralarını siber yöntemlerle ele geçirdiği ve korumaları ile yardımcılarının kullandığı araçları izlediği hatırlatıldı. Öte yandan Mücteba Hamaney'in ise bu yöntemlerle bulunamadığı belirtildi.

Habere göre Mossad insan istihbaratı (HUMINT) ile İran içindeki ajan ağı üzerinden Mücteba Hamaney'in sağlık durumu ve bulunduğu yeri belirlemeye çalışıyor. İstihbarat çevrelerinde Hamaney'in ölmüş olabileceği de iddia ediliyor.