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İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'deki ateşkes anlaşmasına uymadı!

İsrail ve Hamas’ın Gazze’de ateşkes imzaladığı açıklandı. Ancak Netanyahu, anlaşmaya uymadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze’deki ateşkes anlaşmasına uymadı!

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    İsrail, 7 Ekim 2023'den bu yana Gazze'de 50 binin üzerinde can aldı. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine önceki gün Katar'da 6 haftalık ateşkes uzlaşmasını imzalandı.

    Katar, Mısır ve ABD'nin garantörlüğünde karşılıklı esirlerin değişimi ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması kararlaştırıldı. Bu haber, dünya basınında manşetlerde yer aldı.

    Macron'dan Sisi'ye kadar birçok ülke lideri, uzlaşmayı olumlu karşıladı. Ancak dün saat 11.00'de kabineyi toplayıp anlaşma ile onay alması beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünyayı şok eden bir açıklama yaptı.

    "Hamas, serbest bırakacağımız Filistinliler'in kim olacağına karışmasın" diyerek kabineyi toplantıya çağırmadı. Böylece 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan ateşkeste büyük sorun çıktı.

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    Hamas, elindeki 33 İsrailli esiri, 6 hafta içinde serbest bırakacaktı. Ancak Netanyahu'nun açıklaması sonrası hayaller yine yıkıldı.

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