İsrail ateşi Filistinli milli atleti vurdu! Gazze’de yardım beklerken hayatını kaybetti

İsrail'in abluka altına aldığı ve kıtlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyen Filistinli milli atlet Allam el-Ammur, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.
GENÇ SPORCU HAYATINI KAYBETTİ
Ammur'un aile yakınlarının verdiği bilgiye göre, genç sporcu ABD merkezli bir yardım dağıtım noktasının yakınında bulunduğu sırada hedef olduğu İsrail saldırısında hayatını kaybetti.
Filistin Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Ammur'un, yardım beklerken düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmesinden duyulan üzüntü dile getirildi.
Açıklamada, milli sporcunun son olarak Mart 2023'te Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Batı Asya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 5 bin metrelik koşuda bronz madalya kazandığı hatırlatıldı.