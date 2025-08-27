PODCAST CANLI YAYIN

İsrail ateşi Filistinli milli atleti vurdu! Gazze’de yardım beklerken hayatını kaybetti

Gazze Şeridi’nde insani yardıma ulaşmayı bekleyen Filistinli milli atlet Allam el-Ammur, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Mart 2023’te Doha’daki Batı Asya Gençler Atletizm Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan genç sporcu, Gazze’de hayatını kaybeden yüzlerce Filistinli sporcu arasına katıldı.

İsrail'in abluka altına aldığı ve kıtlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyen Filistinli milli atlet Allam el-Ammur, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

GENÇ SPORCU HAYATINI KAYBETTİ

Ammur'un aile yakınlarının verdiği bilgiye göre, genç sporcu ABD merkezli bir yardım dağıtım noktasının yakınında bulunduğu sırada hedef olduğu İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Filistin Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Ammur'un, yardım beklerken düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmesinden duyulan üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, milli sporcunun son olarak Mart 2023'te Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Batı Asya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 5 bin metrelik koşuda bronz madalya kazandığı hatırlatıldı.

İSRAİL YÜZLERCE SPORCUYU ÖLDÜRDÜ

Filistinli kurumların verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de soykırımını sürdüren İsrail, bugüne kadar en az 673 sporcuyu öldürdü.

Farklı spor dallarından oyuncular, teknik direktörler, yöneticiler, hakemler ve kulüp yönetim kurulu üyeleri de İsrail bombalarının hedefi oldu.

