İsrail ateşi Filistinli milli atleti vurdu! Gazze’de yardım beklerken hayatını kaybetti

Filistinli milli atlet Allam el-Ammur, Fotoğraf Quds Network'ten alınmıştır

İSRAİL YÜZLERCE SPORCUYU ÖLDÜRDÜ

Filistinli kurumların verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de soykırımını sürdüren İsrail, bugüne kadar en az 673 sporcuyu öldürdü.

Farklı spor dallarından oyuncular, teknik direktörler, yöneticiler, hakemler ve kulüp yönetim kurulu üyeleri de İsrail bombalarının hedefi oldu.