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İsrail 2 gazeteciyi daha katletti!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 gazeteci hayatını kaybetti. Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarda yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 217'ye çıktı. Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 16:17 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 16:18
İsrail 2 gazeteciyi daha katletti!

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 gazetecinin daha öldüğü bildirildi. Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, kasıtlı olarak hedef alması sonucu Aksa'nın Sesi Radyosu için çalışan gazeteci Hasan Merzuk Semmur'un bazı aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

Quds News Network'te çalışan Ahmed Enver Abdulhadi el-Halu'nun da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirdiği aktarıldı.

217 GAZETECİ KATLEDİLDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen basın mensuplarının sayısının 217'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail 2 gazeteciyi daha öldürdü. (AA)İsrail 2 gazeteciyi daha öldürdü. (AA)

İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef alması, öldürmesi ve bu kişilere suikast düzenlemesi şiddetle kınandı.

YAPTIRIM ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara "Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri, "Filistinlilerin sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasten öldürdüğünü" belirtiyor.

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