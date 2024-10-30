İspanya’da sel felaketi! Valensiya’da 51 kişi hayatını kaybetti

YOL VE KÖPRÜLER ÇÖKTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Yetkililer, bazı yerlerde metrekareye 500 litreye kadar yağışın düştüğü ülkenin doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının çok büyük hasara da yol açtığını, tarım alanlarının sular altında kaldığını, yüzlerce aracın hasar gördüğünü, ağaçların devrildiğini, yol ve köprülerin çöktüğünü, kara ve demir yolu ulaşımlarında ciddi aksamalar olduğunu belirtti.

İspanya’nın Valensiya özerk bölgesinde şiddetli yağış ve fırtınanın ardından etkili olan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 51’e yükseldi, Reuters

OTOYOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Olumsuz hava şartlarından dolayı Valensiya ve bazı diğer kentlerde 40'tan fazla uçak seferinin iptal edildiği, 30 kadar uçuşun da başka yerlere yönlendirildiği kaydedildi. Ayrıca Madrid ve Valensiya arasındaki otoyol trafiğe kapatılırken, tren seferleri de iptal edildi.

Doğuda olduğu gibi ülkenin güney bölgelerinde de çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı, kurtarma çalışmalarının helikopterler ve botlarla yapıldığı aktarılıyor.

İspanya’nın Valensiya özerk bölgesinde şiddetli yağış ve fırtınanın ardından etkili olan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 51’e yükseldi, Reuters

MECLİS OTURUMLARINA ARA

Valensiya bölgesini etkileyen felaketten dolayı meclis oturumlarına ara verildi.

İspanya hükümeti, olumsuz hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı dün gece kriz masası oluşturmuştu.