Fransa sömürgesinde eylem! Martinik’de sokağa çıkma yasağı

Fransa Karayipler'deki sömürgesi Martinik'te sokağa çıkma yasağını uzattı.

FRANSA SÖMÜRGESİ MARTİNİK'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN ETTİ

Fransız hükümetinin adadaki temsilcisi Martinik Valiliği, 00.00-05.00 saatlerinde, başkent Fort-de-France ve çevresinde uygulanan ve 28 Ekim'e kadar süreceği duyurulan sokağa çıkma yasağını 4 Kasım'a kadar uzattığını duyurdu.

Martinik'te Fransa karşıtı eylemler, Takvim.com.tr ekran görüntüsü

EYLEMCİLER SOKAKLARA İNDİ

Fransız hükümeti, ana karadan yaklaşık 6 bin 800 kilometre uzaklıktaki Martinik'te başlayan ve komşu koloni Guadeloupe'a da sıçrayan hayat pahalılığı karşıtı eylemleri güç kullanarak bastırmaya çalışıyor.

Martinik'te yerel halkı temsil eden sendikalar ve Fransa yönetimi arasında adadaki gıda fiyatlarının düşürülmesi için 17 Ekim'de imzalanan anlaşmayı yeterli bulmayarak sokaklara inen eylemcilere, güvenlik güçleri müdahaleyi sürdürüyor.

Guadeloupe'ta da Fransız güçleri yollara barikat kuran eylemcilere yönelik operasyonlar yürütürken ada genelinde elektrik kesintisine yol açmakla suçladığı eylemci işçileri hakkında da soruşturma başlattı.

MARTİNİK'İ KARIŞTIRAN VERGİ KRİZİ

17 Ekim'de Paris hükümetini temsil eden Martinik Valisi Jean-Christophe Bouvier, Martinik Yürütme Konseyi Başkanı Serge Letchimy, parlamenterler ve adadaki farklı ekonomik aktörler arasında hayat pahalılığına karşı mücadele önlemlerini kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Martinik'teki gıda fiyatlarının ortalama yüzde 20 düşürülmesine karar verilmişti.

Afrika-Karayip Halklarının ve Kaynaklarının Korunması İçin Birlik Derneği (RPPRAC) ise anlaşmanın indirim talep ettikleri 40 bin gıda ürününün içinde yalnızca 6 binini kapsadığını belirterek eylemlerini sürdürme kararı almıştı.

Fransa Ulusal Meclisi, anlaşma ile belirlenen gıda ürünlerine vergi muafiyeti getirilmesine yönelik tasarıyı 26 Ekim'de onaylamıştı.

MARTİNİK'TE HAYAT PAHALILIĞI EYLEMİ

Fransa'nın, Karayipler'deki sömürgesi Martinik ile arasında yaklaşık 6 bin 800 kilometre mesafe bulunuyor.

17. yüzyılda Fransız vesayeti altına giren Martinik'te, eylül ayının başından bu yana hayat pahalılığına ve süpermarketlerin fahiş gıda fiyatlarına karşı gösteriler başlatılmıştı.

140 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Fransa ana karasına göre gıda fiyatlarının yüzde 40 daha yüksek olduğu Martinik'teki gösterilerin başlamasının ardından Paris hükümeti, Fransa Ulusal Polisine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri'ni 23 Eylül'de adaya sevk etmişti.

Adada, gösterilerin başlamasından bu yana 4 kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınanların sayısı 140'a yükselmişti.

Ayrıca 10 Ekim'de yürürlüğe giren 21.00-05.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağının uygulanma süresi "güvenlik" gerekçesiyle 28 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

Paris hükümeti, Martinik'te hayat pahalılığına karşı 2 aydır süren gösterileri bastırmayı sürdürürken adaya ilave 300 polis ve jandarma göndermişti.