İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesi beklenirken İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını artırmasına sert tepki gösterdi.

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk günde gelen bu saldırıları "kabul edilemez" olarak nitelendiren Sanchez, Avrupa Birliği'ne kritik bir çağrıda bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uluslararası hukuku pervasızca çiğnediğini savunan Sanchez, AB'nin İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını derhal askıya alması gerektiğini vurgulayarak, "Bu suç eylemleri cezasız kalmamalıdır" dedi.



ATEŞKESİN İLK GÜNÜNDE EN SERT SALDIRI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'i hedef aldı.

"Tam da bugün, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu saldırının başlamasından bu yana Lübnan'a yönelik en sert saldırısını gerçekleştirdi" diye yazan Sanchez, İsrail Başbakanı'nın "yaşama ve uluslararası hukuka olan saygısızlığının kabul edilemez" olduğunu vurguladı.



ORTAKLIK ANLAŞMASI ASKIYA ALINMALI

Pedro Sanchez, "Açıkça konuşmanın zamanı geldi. Lübnan ateşkes kapsamına alınmalıdır. Uluslararası toplum, uluslararası hukukun bu son ihlalini kınamalıdır. Avrupa Birliği, İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya almalıdır ve bu suç eylemleri için hiçbir cezasızlık olmamalıdır." ifadesini kullandı.



