PODCAST CANLI YAYIN

İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze için toplanıyor! Bakan Fİdan başkanlık yapacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na, Türkiye’nin İİT DBK Dönem Başkanlığı kapsamında, başkanlık edecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze için toplanıyor! Bakan Fİdan başkanlık yapacak

İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze için toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na, Türkiye'nin İİT DBK Dönem Başkanlığı kapsamında, başkanlık edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AADışişleri Bakanı Hakan Fidan, AA

BAKAN FİDAN BAŞKANLIK YAPACAK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Türkiye'nin İİT DBK Dönem Başkanlığı kapsamında, 25 Ağustos'ta Cidde'deki İİT 21. Olağanüstü DBK Toplantısı'na başkanlık yapacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Takvim Fotoğraf Arşiviİslam İşbirliği Teşkilatı, Takvim Fotoğraf Arşivi

GÜNDEM GAZZE

Fidan'ın, toplantı kapsamında İsrail'in Gazze'yi tümüyle işgal etmeye, iki devletli çözümü imkansız kılmaya ve Filistin halkını kendi topraklarından sürmeye yönelik politikalarının kesinlikle kabul edilemeyeceğini, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesinin, sivil halkın korunması ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması bakımından hayati önemde olduğunu ve İsrail'in, süren ateşkes çabalarını sabote etmeye devam ettiğini; uluslararası toplumun buna izin vermemesi ve İsrail üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

Ayrıca Fidan'ın, İsrail'in Gazze'yi Filistinsizleştirme politikalarına göz yumulamayacağını, iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesinin adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu ve Türkiye'nin Gazze'nin yeniden imarına ilişkin İİT-Arap Birliği planına yönelik güçlü desteğini muhafaza ettiğini aktarması bekleniyor.

Filistin meselesi bağlamında uluslararası toplumun ve kamuoyunun desteğinin sağlanması bakımından İİT'nin ve İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu'nun çalışmalarının önem taşıdığını ve sonuç vermeye başladığını, son dönemde Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklayan ülkelerin sayısının artmasının kıymetli ve umut verici olduğunu kaydedecek Fidan'ın, İsrail'e silah ve savaş malzemelerinin ihracatı ile transit geçişinin engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının ertelenemez bir adım teşkil ettiğini ve İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeye yönelik provokasyonları karşısında müteyakkız olunmasının gerektiğini de vurgulaması öngörülüyor.

TÜRKİYE GAZZE İÇİN TOPLANTI KARARI ALMIŞTI

DBK Dönem Başkanı Türkiye, İsrail'in Gazze'deki işgalini genişletme planını açıklamasının ardından söz konusu toplantının düzenlenmesi kararı almıştı.

DÖNEM BAŞKANI TÜRKİYE

Türkiye, 21-22 Haziran 2025'te İstanbul'da ev sahipliği yaptığı 51. DBK toplantısıyla Dönem Başkanlığını bir yıllığına devralmıştı.

Türkiye, 1976, 1991 ve 2004 yıllarında düzenlenen DBK toplantılarına da ev sahipliği yapmıştı.

51. DBK toplantısında, Filistin'le ilgili iki karar tasarısı kabul edilmiş ve İİT ülkeleri arasında Filistin konusunda ortak bir tutum oluşturmanın önemi vurgulanmıştı.

Söz konusu toplantıda, İstanbul Bildirisi kabul edilmişti.

İSLAM İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI

İİT (eski adıyla İslam Konferansı Örgütü - İKÖ), İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın ateşe verilmesine tepki olarak 25 Eylül 1969'da Rabat'ta düzenlenen zirvede kuruldu.

Türkiye'nin kuruluşunda yer alan 25 üyeden biri olduğu İİT nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği, 24 Temmuz 2015'te Cidde'de faaliyete başladı.

Halihazırda 57 üyesi bulunan Birleşmiş Milletler'den (BM) sonra ikinci en büyük hükümetler arası siyasi teşkilat ve dünyadaki tüm Müslümanları temsil eden tek resmi yapı olma özelliğine sahip olan İİT'nin, 5 gözlemci üyesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Tayland) bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
Süleymaniye'de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş! Ankara yakından takip ediyor: Gerekli tedbirler alındı
Trendyol
"Eko"sistem'deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı
BM resmen ilan etti! İsrail Gazze'de kıtlığı silah olarak kullanıyor
Kafes dövüşü iptal! Elon Musk 100 milyon dolarlık OpenAI ihalesi için Mark Zuckerberg’den yardım istedi
Türk Telekom
Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor! İki yılda 2 milyar dolar katkı
Dursun Özbek'ten Barış Alper Yılmaz açıklaması!
Trump’tan CIA’e “Russiagate” darbesi! Kritik isim görevden alındı
Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma! Play Store’daki ödeme sistemi mercek altında
Kuşadası Belediyesi Bülent Tezcan'a çalışmış! Belediyeyi aile çiftliğine çevirdi
İBB'deki yolsuzluk çetesi itirafçıları susturmak için her yolu deniyor! Sırasıyla tehdit ve şantaj | Aktaş'ı susturma planı ilk değildi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt! "Doğruyu söylemiyor"
ABD vizeleri iptal ediyor! 55 milyon kişi için inceleme başladı
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi
Memurların ek ödemelerinde önemli artış
Demokrasi karşıtı organize işler CHP'den sorulur! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"
Bu iş İstanbul'da biter! FC Lausanne-Sport - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU