İsrail'in alıkoyduktan bir ay sonra serbest bıraktığı ve maruz kaldığı işkenceler sonucunda ciddi psikolojik rahatsızlıklar yaşayan Gazzeli Bedir Dahlan, ailesi ile sığındıkları çadırda yaşamına devam etmeye çalışıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü kara saldırısında önce alıkoyduğu, bir ay sonra ise serbest bıraktığı 33 kişiden biri olan Gazzeli Bedir Dahlan, eşi ve çocuğunun sığınmış olduğu çadırda hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Yaklaşık bir ay önce İsrail askerlerince alıkonulan Dahlan, dün diğer 32 Filistinli ile beraber Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusunda serbest bırakıldı.