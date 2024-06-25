PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İşkence etti, ayaklarını kesti ve dahası...İsrail dur durak bilmiyor! Gazzeli Bedir Dahlan'ın eşi ve babası yardım istedi: Eser kalmadı!

İsrail ordusunun alıkoyduktan bir ay sonra serbest bıraktığı ve maruz kaldığı işkenceler sonucunda ciddi psikolojik rahatsızlıklar yaşayan Gazzeli Bedir Dahlan, ailesi ile sığındıkları çadırda yaşamına devam etmeye çalışıyor. Dahlan'ın eşi, kocasının sağlık durumunun hiç iyiye gitmediğini söylerken babası da oğlunun psikolojik olarak tedavi edilmesi için seslendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 18:32 Güncelleme 25 Haziran 2024, 18:59
İşkence etti, ayaklarını kesti ve dahası...İsrail dur durak bilmiyor! Gazzeli Bedir Dahlan’ın eşi ve babası yardım istedi: Eser kalmadı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail'in alıkoyduktan bir ay sonra serbest bıraktığı ve maruz kaldığı işkenceler sonucunda ciddi psikolojik rahatsızlıklar yaşayan Gazzeli Bedir Dahlan, ailesi ile sığındıkları çadırda yaşamına devam etmeye çalışıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü kara saldırısında önce alıkoyduğu, bir ay sonra ise serbest bıraktığı 33 kişiden biri olan Gazzeli Bedir Dahlan, eşi ve çocuğunun sığınmış olduğu çadırda hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Yaklaşık bir ay önce İsrail askerlerince alıkonulan Dahlan, dün diğer 32 Filistinli ile beraber Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusunda serbest bırakıldı.

''HİÇBİR SAĞLIK SORUNU YOKTU''
Gazzeli Bedir'in eşi Emane Basim Sabri Dahlan, Bedir'in daha önce hiçbir sağlık sorunu yokken İsrail hapishanelerinde işkenceye maruz kaldıktan sonra durumunun kötüleştiğini anlattı.

Bedir'in yemeden içmeden kesildiğini, kızıyla ve kendisiyle ilgilenemediğini ifade etti.

Filistinli kadın, eşinin tekrar eskisi gibi kızıyla ilgilenmesini ve diğer insanlar gibi eşiyle güzel bir hayat yaşayabilmeyi temenni ettiğini söyledi.

CİDDİ PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK YAŞIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırıları sırasında alıkoyduğu onlarca Filistinliden biri olan 30 yaşındaki Bedir Dahlan'ın görüntüsü yaşadığı travma ve psikolojik rahatsızlığı gözler önüne seriyor.

''KABUS''

Kentteki Aksa Hastanesi'ne getirilerek tedavi gören Dahlan'ın duruşu, bakışları, konuşması ve hareketlerinden ruhsal olarak zor günler geçirdiği anlaşılıyor; öte yandan işkence gördüğü hapishane günlerini "kabus" ifadesiyle özetliyor. Konuşurken kekeleyen, dili dolaşan Dahlan, konular arasında mantıksız geçişler yapıyor.

AYAKLARINA ELEKTRİK VERİLEREK İŞKENCE

Esir alınarak İsrail hapishanelerinde bir ay kabusu yaşayan Gazzeli Bedir Dahlan, hapishanede bacaklarına elektrik verilerek yakmak suretiyle işkenceye maruz kaldığını anlattı.

İsrailin işkencelerine maruz kalan Filistinli Bedir Dahlan korkunç muameleyi anlattı | Haddi hesabı yok! En az 36 kişi...İsrailin işkencelerine maruz kalan Filistinli Bedir Dahlan korkunç muameleyi anlattı | Haddi hesabı yok! En az 36 kişi...
İsrail'in işkencelerine maruz kalan Filistinli Bedir Dahlan korkunç muameleyi anlattı | Haddi hesabı yok! En az 36 kişi...

"BEN DE ÖLÜRÜM, ÖYLE HİSSEDİYORUM"

Bir ay önce Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde alıkonulan Filistinli genç, hastaneye getirildikten sonra, İsrail askerleri tarafından şiddetli şekilde darbedildiğini dile getirmişti.

Han Yunus'un tamamen yıkıldığını duyduğunu ve ailesinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Dahlan, hastaneden sonra nereye gideceğini bilmediğini ifade ederek, "Ben de ölürüm, öyle hissediyorum." demişti.

BABASI KAYBOLUŞUNU ANLATTI

Bedir'in babası Muhammed Ali Dahlan ise Han Yunus'tan Refah'a sonra Han Yunus'un Mevasi bölgesine göç ettiklerini, orada bulundukları sırada Bedir'in alışveriş yapmak için dışarı çıkıp bir daha geri gelmediğini, kendisinden yaklaşık 1 ay sonra İsrail hapishanesinde olduğuna dair haber aldıklarını söyledi.

BEDİR'DEN ESER KALMADI

Geri döndüğünde oğlunun tanınmaz halde olduğunu anlatan Muhammed, Bedir'in vücudunda işkence izleri olduğunu, psikolojik olarak çöktüğünü, eski Bedir'den eser kalmadığını ifade etti. Baba Muhammed Ali Dahlan oğlunun bir an önce tedavi edilmesini istediğini dile getirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan toplantı sonrası flaş enflasyon açıklaması: Dezenflasyon başladı enflasyon hızla gerileyecek
TBMM’de Google’ı terleten Siz neye razısınız? sorusu! ’Turkuvaz Medya’lı örnek: Türkiye’de toplumsal mutabakata gidiyor bu iş
Türk Telekom
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
İsrail ordusu panikte! Eski IDF subayı ‘Arap devletleri savaşa hazırlanıyor’ dedi: Lübnan’da hareketlilik devam ediyor
Galatasaray yeni sağ bekini Almanya’da buldu! EURO 2024’ün yıldızı Aslan olabilir... Transferde dev operasyon
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten CHP’ye tribün ve taraftar uyarısı: Umarım normalleşme ruhunu zedelemez
Ayhan Sicimoğlu’nun tokat skandalında yeni gelişme! Suç duyurusunda bulundular
15 kişinin öldüğü yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Rapor açıklandı! Felakette yürek yakan detay: Beni bırak kendini kurtar
Merkez Bankası rezervlerinde tüm zamanların rekoru! | Fitch’ten yeni Türkiye kararı
Dijital telif için Google’dan yeşil ışık: Herkesle masaya oturmaya hazırız | Dijital Mecralar Komisyonu toplandı
ABD’nin ‘çok gizli’ su altı İHA’sı Google Haritalar’da ortaya çıktı! Rusya’nın Küba çıkarmasından sonra Washington’dan Manta Ray hamlesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar
Yeni hançeri kime batıralım yemeği mi? İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Özel’e karşı imza toplayacak iddiası: Bonus Mansur Yavaş...
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında tutuksuz yargılanma kararı! Banu Parlak’ın güzellik salonunun kurşunlanmasında azmettirici olarak yargılanıyorlardı
SON DAKİKA