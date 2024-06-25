İsrail'in alıkoyduktan bir ay sonra serbest bıraktığı ve maruz kaldığı işkenceler sonucunda ciddi psikolojik rahatsızlıklar yaşayan Gazzeli Bedir Dahlan, ailesi ile sığındıkları çadırda yaşamına devam etmeye çalışıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü kara saldırısında önce alıkoyduğu, bir ay sonra ise serbest bıraktığı 33 kişiden biri olan Gazzeli Bedir Dahlan, eşi ve çocuğunun sığınmış olduğu çadırda hayatını sürdürmeye çalışıyor.
Yaklaşık bir ay önce İsrail askerlerince alıkonulan Dahlan, dün diğer 32 Filistinli ile beraber Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusunda serbest bırakıldı.
''HİÇBİR SAĞLIK SORUNU YOKTU''
Gazzeli Bedir'in eşi Emane Basim Sabri Dahlan, Bedir'in daha önce hiçbir sağlık sorunu yokken İsrail hapishanelerinde işkenceye maruz kaldıktan sonra durumunun kötüleştiğini anlattı.
Bedir'in yemeden içmeden kesildiğini, kızıyla ve kendisiyle ilgilenemediğini ifade etti.
Filistinli kadın, eşinin tekrar eskisi gibi kızıyla ilgilenmesini ve diğer insanlar gibi eşiyle güzel bir hayat yaşayabilmeyi temenni ettiğini söyledi.
CİDDİ PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK YAŞIYOR
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırıları sırasında alıkoyduğu onlarca Filistinliden biri olan 30 yaşındaki Bedir Dahlan'ın görüntüsü yaşadığı travma ve psikolojik rahatsızlığı gözler önüne seriyor.