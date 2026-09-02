ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde şehir merkezindeki bir apartmanda silahlı saldırı meydana geldi. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 polis memurunun ise yaralandığı bildirildi.

Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken, saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Yetkililer, saldırıya müdahale sırasında saldırganın da öldüğünü açıkladı. Güvenlik güçleri çevrede inceleme başlatırken, vatandaşlardan olay bölgesinden uzak durmaları istendi. Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ayrıntıların belirlenmesi amacıyla soruşturma yürütülüyor.

VALİ WALZ'DAN AÇIKLAMA

Minnesota Valisi Tim Walz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunun hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu güvenliği ekibimiz, bu öğleden sonra Minneapolis şehir merkezinde meydana gelen bir silahlı saldırıya müdahale ediyor. Eyalet yetkilileri, yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak için olay yerinde bulunuyor ve daha fazla bilgi edindikçe paylaşacağız." ifadelerini kullandı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü ve yetkililerin yeni bilgiler geldikçe kamuoyunu bilgilendireceği belirtildi.