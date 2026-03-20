CANLI YAYIN
Geri

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'yı açmaya hazırlandıklarını duyurdu: Yine polis yığacaklar!

İşgalci İsrail ,ABD ve İsrail’in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşla birlikte kapattığı Mescid-i Aksa'nın açılması için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Mescid-i Aksa, Kıyamet Kilisesi ve Ağlama (Burak) Duvarı'nın 9 Nisan sabahı itibarıyla ibadete açılacağına bildirilen açıklamada, Eski Şehir bölgesine yüzlerce polisin konuşlandırılacağını belirtildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
İşgalci İsrail ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşla birlikte kapattığı Mescid-i Aksa'nın açılması için hazırlık yaptıklarını bildirdi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'deki kutsal mekanların ziyaret ve ibadete açılacağı belirtildi.

POLİS YIĞACAKLAR
Eski Şehir'deki Mescid-i Aksa, Kıyamet Kilisesi ve Ağlama (Burak) Duvarı'nın perşembe sabahı itibarıyla ibadete açılacağına dikkat çekilen açıklamada, oluşacak yoğunluğa karşı Eski Şehir bölgesine yüzlerce polisin konuşlandırılacağını belirtildi.

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'yı açmaya hazırlandıklarını duyurdu: Yine polis yığacaklar!-1

MESCİD-İ AKSA VE KIYAMET KİLİSESİ KAPATILMIŞTI
İsrail yönetimi, İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapatmıştı.

Kapatıldığından bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabiliyordu. Diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyordu.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapatmıştı.

Başkan Erdoğandan bayram mesajı: Binlerce insanı katleden İsrail bunun bedelini ödeyecek

Uzaydan yeni görüntüler geldi: NASA tarihi uçuşun yedinci gününde paylaştı
SONRAKİ HABER

Uzaydan yeni görüntüler!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler