İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde devam eden orman yangınlarında yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi, 29 bin kişiye bulundukları yerden ayrılmamaları talimatı verildi. İspanyol EFE ajansının haberine göre, Madrid ve Avila kentlerindeki 2 büyük orman yangınında yaklaşık 45 bin hektar alanın yandığı tahmin ediliyor.

İKİ ŞEHİRDEN 59 BİN 488 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



İspanya hükümetinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangınlar nedeniyle Madrid'den 30 bin, Avila'dan 29 bin 488 kişi olmak üzere 59 bin 488 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.