İspanya orman yangınlarına teslim oldu! 1 kişi hayatını kaybetti 60 bin kişi tahliye edildi
İspanya'nın Madrid ve Avila kentleri alevlere teslim oldu. Orman yangınları nedeniyle iki kentten yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi. Bu kentlerdeki 2 büyük orman yangınında yaklaşık 45 bin hektar alanın yandığı tahmin ediliyor. Valencia'nın Manises bölgesindeki orman yangınlarında 1 kişinin hayatını kaybederken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bölgeyi ziyaretinde yaptığı açıklamada "yangının karmaşık ve rüzgarların değişken" olduğunu ifade etti.
İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde devam eden orman yangınlarında yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi, 29 bin kişiye bulundukları yerden ayrılmamaları talimatı verildi.
İspanyol EFE ajansının haberine göre, Madrid ve Avila kentlerindeki 2 büyük orman yangınında yaklaşık 45 bin hektar alanın yandığı tahmin ediliyor.
İKİ ŞEHİRDEN 59 BİN 488 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
İspanya hükümetinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangınlar nedeniyle Madrid'den 30 bin, Avila'dan 29 bin 488 kişi olmak üzere 59 bin 488 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.
Açıklamada, bu iki kentte yaklaşık 29 bin kişiye bulundukları yerden ayrılmamaları talimatı verildiği belirtildi.
Yerel yetkililer, yangın söndürme çalışmalarının, 1201 askeri personel, 400 kara aracı, 1300 güvenlik gücü, 110 sivil savunma personeli ve 20 hava aracıyla devam ettiğini ifade etti.
Öte yandan, Madrid ve Avila'daki yangınların yanı sıra Leon, Huesca, Teruel ve Cordoba'da da orman yangınları sürüyor.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yetkililer yaptıkları açıklamada, Valencia'nın Manises bölgesindeki orman yangınlarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yangından etkilenen 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.
YANGIN KARMAŞIK RÜZGARLAR DEĞİŞKEN
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bölgeyi ziyaretinde yaptığı açıklamada "yangının karmaşık ve rüzgarların değişken" olduğunu ifade etti.
Sanchez, 2026'da şu ana kadar ülkede yaklaşık 130 bin hektarlık alanın yandığını bildirdi.