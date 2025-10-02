PODCAST CANLI YAYIN

İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins: Küresel Sumud Filosu'na saldırı bütün dünyayı harekete geçirmeli

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Kızılhaç'ın Gazze faaliyetlerini durdurması, İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleri ve Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırısının bütün dünyayı harekete geçirmesi gerektiğini belirtti.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'ya barış getirme taahhüdüyle birçok ülkenin geçen haftalarda Filistin Devleti'ni tanıdığını hatırlattı.

Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nda 40'tan fazla ülkeden yaklaşık 500 aktivist bulunduğuna değinen Higgins, "Çaresizce yardıma ihtiyaç duyan insanlara ulaşmayı hedefleyen bir filonun engellendiği bir durumda, bu taahhüde ne olduğunu sormamız gayet mümkündür." ifadelerini kullandı.

İsrail Sumud Filosu'ndaki aksitivistleri zorla alıkoydu. Fotoğraf (Reuters)İsrail Sumud Filosu'ndaki aksitivistleri zorla alıkoydu. Fotoğraf (Reuters)

GAZZE VE BATI ŞERİA FİLİSTİN'İN BİR PARÇASI

Higgins, filodakilerin güvenliğinin herkes için bir endişe konusu olduğunu belirterek, "Gazze ve Batı Şeria, Filistin Devleti'nin parçasıdır. Filo, insani misyonunu işgal altındaki o topraklarda gerçekleştirecek." vurgusunu yaptı.

Gazzeliler için Gazze'deki bazı bölgelere girişin tehlikeli olduğunu anımsatan Higgins, bunun sivillerin durumunu daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Higgins, "Uluslararası hukukun artık açıkça kabul edilen ihlalleri ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin Gazze'deki sivil halka yönelik faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmasıyla birlikte tüm bu gelişmeler bütün dünyayı alarma geçirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'in el koyduğu gemideki İrlandalı senatör: "Rızam dışında kaçırıldım"

İsrail Sumud Filosu'ndaki aksitivistleri zorla alıkoydu. Fotoğraf (Reuters)İsrail Sumud Filosu'ndaki aksitivistleri zorla alıkoydu. Fotoğraf (Reuters)

'RIZAM DIŞINDA KAÇIRILDIM'

Öte yandan İsrail'in yasa dışı şekilde ele geçirdiği filodaki Spectre gemisinde yer alan İrlandalı senatör Chris Andrews'ün partisi Sinn Fein, Andrews'ün bir görüntüsünü paylaştı.

Görüntülerde Andrews, "Merhaba. Benim adım Chris Andrews. İrlandalıyım. Eğer bu videoyu izliyorsanız İsrail işgal güçleri tarafından rızam dışında kaçırıldım demektir." ifadelerini kullandı.

Andrews, "İnsani misyonumuz tamamen şiddetten uzak ve uluslararası hukuka uygundur. Hükümetimizden benim derhal serbest bırakılmamı isteyin." açıklamasında bulundu.

İnsanlık Ayakta: Soykırım şebekesinin Sumud Filosu’na hukuka aykırı kuşatması dünyayı ayağa kaldırdı! Onlarca ülkede binlerce kişi sokaklara çıktı...İnsanlık Ayakta: Soykırım şebekesinin Sumud Filosu’na hukuka aykırı kuşatması dünyayı ayağa kaldırdı! Onlarca ülkede binlerce kişi sokaklara çıktı...
Katil İsrail Gazzeye insani yardım götürmek isteyen Sumud Filosuna baskın yaptı!Katil İsrail Gazzeye insani yardım götürmek isteyen Sumud Filosuna baskın yaptı!

