Katil İsrail Gazze'ye insani yardım götürmek isteyen Sumud Filosu'na baskın yaptı!

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri soykırım yaptığı Gazze'ye insani yardım götürmek için vicdanlar bir arada toplandı. Bu amaçla Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos'ta Barcelona'dan yola çıktı. Toplam 22 tekne ile başlayan Sumud Filosu'nun sayısı, Tunus'ta da katılan gemilerle 50'ye ulaştı. 31 gün boyunca tam bin 909 deniz mili (3 bin 72 km) yol alan, denizde azgın dalgalarla ve İsrail'in sabotaj girişimleriyle karşılaşan aktivistler, sanatçılar, politikacılar, doktorlar ve gazetecilerden oluşan 600 kişilik ekip, ölümü göze aldı. Hatta amiral gemilerine saldırı düzenlenmesine rağmen geri adım atmadı. Dün sabah saatlerinde İsrail karasularına yaklaşan gemiler, ablukaya alındı. Hedefe 120 mil kadar ulaşan gemilerin üzerinde dronlar, ve insansız hava araçları uçmaya başladı. Akşam saatlerinde ise katil İsrail, 20 savaş gemisiyle filoya saldırdı. Gemilere çıkan askerler, gönüllüleri gözaltına aldı. Ablukayı yarıp Gazze'ye gitmek isteyen gemiler de sabaha karşı durduruldu. Uluslararası hukuku bir kez daha çiğneyen, İsrail yine insanlık ayıbına imza attı.



TÜRKİYE: SALDIRI TERÖR EYLEMİDİR

Dışişleri Bakanlığı, "Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir" açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır" diye konuştu



ÇOCUKLARDAN AF DİLEYECEĞİZ

Aktivist Ayçin Kantoğlu, AHaber'e bağlandı. "Hiçbir şeyden korkmuyoruz, biz siviliz. Gazze'ye varabilirsek öncelikle çocuklara sarılmak ve onlardan af dilemek gerekecek" ifadesini kullandı. Bu sözler, sunucu Cansın Helvacı ve TAKVİM Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'i duygulandırdı.



İnsani yardım için 31 Ağustos'ta Barcelona Limanı'ndan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteciler, dün Gazze'ye yaklaştı.