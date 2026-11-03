İran Hürmüz Boğazı'nda 4 ülkeye ayrıcalık tanıdı! Hindistan, Çin, Irak ve Katar'a geçiş izni
İran, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamalarında Hindistan, Çin, Irak ve Katar'a muafiyet tanıdı. İranlı yetkili Emir Hayat Mukaddem, bu ülkelerin gemilerinin boğazdan serbestçe geçebildiğini açıkladı.
İran, küresel enerji ve ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken bir karara imza attı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Emir Hayat Mukaddem, Hürmüz Boğazı'nda Hindistan, Çin, Irak ve Katar'a ait gemilerin geçiş kısıtlamalarından muaf tutulduğunu söyledi.
Hayat Mukaddem şu ifadeleri aktardı:
"Şu anda Hindistan, Çin, Irak ve Katar'ı Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamalarından muaf tuttuk. Bu ülkelerin gemileri serbestçe geçiş yapıyor. Amerikalılar da bu gemilere müdahale etmiyor."
KATAR'DAN GEÇİŞ ÜCRETİ ALINMIYOR
Katar'dan geçiş ücreti almadıklarını aktaran Hayat Mukaddem, söz konusu muafiyetlerin belirli gerekçelere dayandığını ve bu konuda karşılıklı çıkarlar doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etti.
Hindistan'a ait gemilere geçiş kolaylığı sağlanmasının ülkeden ilaç ithalatını mümkün kılmayı, Çin'e yönelik muafiyetin ise Pekin'in siyasi desteğini almayı amaçladığını dile getiren Hayat Mukaddem, Hindistan ve Çin'den geçiş ücreti tahsil ettiklerini fakat Katar için bunu uygulamadıklarını kaydetti.