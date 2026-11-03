İran, küresel enerji ve ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken bir karara imza attı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Emir Hayat Mukaddem, Hürmüz Boğazı'nda Hindistan, Çin, Irak ve Katar'a ait gemilerin geçiş kısıtlamalarından muaf tutulduğunu söyledi.

Hayat Mukaddem şu ifadeleri aktardı:

İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı'nın 4 ülkenin gemilerinin geçişine açık olduğunu söyledi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"Şu anda Hindistan, Çin, Irak ve Katar'ı Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamalarından muaf tuttuk. Bu ülkelerin gemileri serbestçe geçiş yapıyor. Amerikalılar da bu gemilere müdahale etmiyor."

KATAR'DAN GEÇİŞ ÜCRETİ ALINMIYOR

Katar'dan geçiş ücreti almadıklarını aktaran Hayat Mukaddem, söz konusu muafiyetlerin belirli gerekçelere dayandığını ve bu konuda karşılıklı çıkarlar doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etti.

Hindistan'a ait gemilere geçiş kolaylığı sağlanmasının ülkeden ilaç ithalatını mümkün kılmayı, Çin'e yönelik muafiyetin ise Pekin'in siyasi desteğini almayı amaçladığını dile getiren Hayat Mukaddem, Hindistan ve Çin'den geçiş ücreti tahsil ettiklerini fakat Katar için bunu uygulamadıklarını kaydetti.