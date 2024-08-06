İranlı hesaplardan misilleme uyarısı: ’Ebabil’in ordusu geliyor’

Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast sonrası Ortadoğu'da gerilim son noktada. Tahran yönetiminin resmi hesabından paylaşılan fotoğrafta, İran güçlerinin İsrail'in Akdeniz kıyısındaki şehri hedef aldığı görüldü. İran ve bölgedeki müttefikleri daha önce yaptıkları açıklamada "intikam" sözü vermişti.



Akdeniz kıyısındaki bir İsrail şehrinin semalarında uçan kamikaze silahlı insansız hava araçlarını gösteren fotoğrafta, "Şehirlerinizi terk edin, Ebabil'in ordusu intikam için geliyor" ifadeleri yer alıyor.

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