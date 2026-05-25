İranlı hacker grubu 'Hanzala' İsrail ordusunu hackledi: 69 siyonistin kimliği sızdırıldı, başına 100 bin dolar ödül kondu!
İran bağlantılı siber korsan grubu Hanzala (Handala), uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na hukuk dışı müdahalede bulunan İsrail ordusunun elit Şayetet 13 Deniz Komando Birliği’ne mensup 69 askerin kişisel ve gizli kimlik bilgilerini siber saldırıyla ele geçirerek sızdırdı. Grup, deşifre ettiği her bir İsrail askeri için 100 bin dolar ödül koyduğunu ilan ederken, Tel Aviv kabine üyelerinin de fiziki ve sanal takip altında olduğunu iddia etti.
- İran bağlantılı Hanzala hacker grubu, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na müdahale eden Şayetet 13 Deniz Komando Birliği'ne mensup 69 İsrail askerinin kişisel bilgilerini sızdırdı.
- Hacker grubu, kimlik bilgilerini paylaştığı İsrail askerlerinin her biri için 100 bin dolar ödül koyduğunu açıkladı.
- Hanzala, İsrail kabine üyelerinin sanal ve fiziki takip altında olduğunu iddia etti.
- Grup daha önce eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin elektronik cihazlarına sızarak gizli fotoğraf ve videolarını yayımlamıştı.
- İsrail yönetiminden sızdırılan bilgilerin doğruluğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
İran bağlantılı hacker grubu "Hanzala", Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahale eden 69 İsrail askerinin kişisel bilgilerini sızdırdı.
Askerlerin başına 100 bin dolar ödül koyduğunu açıklayan grup, İsrail kabine üyelerinin de fiziki ve sanal takip altında olduğunu iddia etti.
İran bağlantılı "Hanzala (Handala)" adlı hacker grubu, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunan 69 İsrail askerinin kişisel bilgilerini yayımladı.
ŞAYETET 13 BİRLİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ
"Hanzala", ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Şayetet 13 Deniz Komando Birliği"ne mensup 69 İsrail askerinin kişisel bilgilerini paylaştı.
İsrail kurumları ve askeri personeline yönelik siber saldırılarla sık sık gündeme gelen İran bağlantılı hacker grubundan yapılan açıklamada, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu "denizde bozgunculuk çıkaranlar" ifadeleriyle nitelendirildi.
BAŞINA ÖDÜL KONDU
Hanzala, kimlik bilgilerini paylaştığı İsrail donanması mensubu askerlerin her biri için 100 bin dolar ödül koyduğunu belirtti.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Tel Aviv hükümetine seslenen İran bağlantılı hacker grubu, her bir kabine üyesinin sanal ve fiziki takip altında olduğunu iddia etti.
KABİNEYE DOĞRUDAN TEHDİT
İsrail askerlerine ait olduğu belirtilen ve kamuoyuyla paylaşılan bilgilerin doğru olup olmadığına ilişkin Tel Aviv yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.
Hanzala 9 Nisan'da eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin elektronik cihazlarına sızarak ele geçirdiği gizli fotoğraf ve videolarını yayımlamıştı.
İran bağlantılı hacker grubu daha önce de eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, eski Adalet Bakanı Ayelet Shaked ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Başdanışmanı Tzachi Braverman'ın telefonlarını hacklediğini duyurmuştu.