İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour, sağlık durumuna ilişkin uzun süredir çeşitli iddialar ortaya atılan İran dini lideri Mücteba Hamaney'in, İran-ABD saldırılarında yaralandığını doğruladı. Kermanpour, "Yüz, kafa ve bacaklarda yüzeysel yaralanmalar dışında ne uzuv kaybına ne de herhangi bir ciddi tıbbi probleme yol açan ciddi bir şey olmadı" dedi.

İran'da 28 Şubat'ta düzenlenen İsrail-ABD saldırılarında dini lider Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından yerine oğlu Mücteba Hamaney seçilmişti. Kamuoyu önüne henüz çıkmayan Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin son dönemde çok sayıda spekülasyon gündeme gelmişti.

İLK RESMİ DOĞRULAMA GELDİ

Mart ayında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Mücteba Hamaney'in hayatta olduğunu ancak ağır yaralandığını ve ampüte edildiğini öne sürmüştü. İran tarafından ise konuya ilişkin ilk resmi açıklama geldi.

"BİR İKİ DİKİŞ DIŞINDA ÖZEL İŞLEM GEREKMEDİ"

Kermanpour, Hamaney'in 28 Şubat günü yerel saatle 13.00 sıralarında hastaneye getirildiğini belirtirken, tedavi gördüğü hastanenin adını açıklamadı.

Mücteba Hamaney'in yaralı bazı kişilerle birlikte ameliyathaneye alındığını aktaran Kermanpour, "Yüz, kafa ve bacaklarda yüzeysel yaralanmalar dışında ne uzuv kaybına ne de herhangi bir ciddi tıbbi probleme yol açan ciddi bir şey olmadı. Bir hekim olarak bunları ciddi yaralanmalar olarak değerlendirmedim ve bir iki dikiş dışında özel bir işlem gerektirmedi" ifadelerini kullandı.

