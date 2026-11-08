İran'ın güneyinde peş peşe 4 patlama! Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nda hareketli saatler
İran'ın güneyinde, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nda peş peşe 4 patlama sesi duyuldu. İran resmi haber ajansı IRNA, adanın bazı bölgelerinin vurulmuş olabileceğini bildirdi. Patlamaların nedeni henüz netlik kazanmazken İran makamlarından resmi bir açıklama gelmedi.
İran'ın güneyinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Keşm Adası'nda dört patlama sesi duyuldu. Patlamaların nedeni henüz belirlenemezken adanın bazı bölgelerinin hedef alınmış olabileceği öne sürüldü.
KEŞM ADASI'NDA PEŞ PEŞE PATLAMA SESLERİ
İran resmi haber ajansı IRNA, ülkenin güneyindeki Keşm Adası'nda dört patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
Ajansın haberinde, patlamaların kaynağına ilişkin henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadığı, adanın bazı noktalarının vurulmuş olabileceği ifade edildi.
İRAN MAKAMLARINDAN RESMİ AÇIKLAMA YOK
Hürmüz Boğazı yakınlarında duyulan patlama seslerinin ardından gözler İran makamlarına çevrildi. Ancak patlamaların nedenine ve adada herhangi bir noktanın hedef alınıp alınmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.