Ajansın haberinde, patlamaların kaynağına ilişkin henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadığı, adanın bazı noktalarının vurulmuş olabileceği ifade edildi.

İran'ın güneyinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Keşm Adası'nda dört patlama sesi duyuldu. Patlamaların nedeni henüz belirlenemezken adanın bazı bölgelerinin hedef alınmış olabileceği öne sürüldü.

Olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı (Foto: AA)

İRAN MAKAMLARINDAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Hürmüz Boğazı yakınlarında duyulan patlama seslerinin ardından gözler İran makamlarına çevrildi. Ancak patlamaların nedenine ve adada herhangi bir noktanın hedef alınıp alınmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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