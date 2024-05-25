İran’ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad seçimlerde aday olabileceğini açıkladı: Daha önce iki kez veto edildi

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İran'da daha önce adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilen eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendirdiğini söyledi. ŞARTLARI DEĞERLENDİRİYORUM

Ahmedinejad, kendisinin aday olmasını isteyerek evinin önüne gelen destekçilerine hitap ettiği bir görüntüde, "Şartları değerlendiriyorum ve bugün hangi eylemin ülkenin, halkın ve bugünkü İran'ın çıkarına olduğunu ölçüyorum." dedi.

Ülkenin şartlarının hassas olduğunu belirten Ahmedinejad, "Sizlerin de buyurduğunuz üzere değerlendiriyorum ve sonucu sizlere açıklayacağım." ifadelerini kullandı. AHMEDİNEJAD'IN ADAYLIĞI 2 KEZ VETO EDİLMİŞTİ

Ülkede 2005-2013 yılları arasında iki dönem görev yapan muhafazakar siyasetçi Ahmedinejad, 2017'de eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı aday olmak istemiş ancak adaylığı reddedilmişti.