ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in yenilgiyi kabul ettiğini, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görevinden ayrılmak üzere olduğunu öne süren Rızai, Washington'a savaş uyarısında bulundu. Rızai, ABD'nin olası bir savaş başlatması durumunda İran'ın vereceği karşılığın yıkıcı olacağını belirtti.

İran ABD'ye savaş uyarısında bulundu (Foto: AA)

VANCE, RUBIO VE HEGSETH'İ HEDEF ALDI

Rızai, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in seçim yenilgisini kabul ettiğini, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görevinden ayrılmak üzere olduğunu ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınacağını öne sürdü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) komutanına da değinen Rızai, komutanın podcast yayıncısı olduğunu ileri sürdü.

WASHINGTON'A YIKICI CEVAP UYARISI

Trump yönetimine yönelik eleştirilerinin ardından ABD'ye savaş uyarısında bulunan Rızai, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vance yenilgiyi kabul etti, Rubio ayrılmak üzere, (Savunma Bakanı Pete) Hegseth görevden alınacak, CENTCOM komutanı ise podcast yayıncısı oldu! 'Eğer savaş başlatırsanız yıkıcı bir cevapla karşı karşıya kalacaksınız' şeklindeki bu mesajı Washington'da kime ulaştırmamız gerekiyor?"

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