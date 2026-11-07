Trump'ın kurmaylarını tek tek hedef aldı! İran'dan Washington'a savaş resti: "Cevabımız yıkıcı olur"
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'deki ara seçimlerin ardından Trump yönetimini hedef aldı. Vance'in yenilgiyi kabul ettiğini, Rubio'nun görevden ayrılmak üzere olduğunu öne süren Rızai, Washington'a "Savaş başlatırsanız yıkıcı bir cevapla karşı karşıya kalacaksınız" restini çekti.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'deki ara seçimlerin ardından Trump yönetimini hedef alan açıklamalarda bulundu.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in yenilgiyi kabul ettiğini, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görevinden ayrılmak üzere olduğunu öne süren Rızai, Washington'a savaş uyarısında bulundu. Rızai, ABD'nin olası bir savaş başlatması durumunda İran'ın vereceği karşılığın yıkıcı olacağını belirtti.
RIZAI'DEN TRUMP YÖNETİMİNE SEÇİM TEPKİSİ
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki ara seçimlerin sonuçları üzerinden Trump yönetimini eleştirdi.
Trump ve ekibinin seçimleri kaybettiğini savunan Rızai, ABD yönetimindeki üst düzey isimlerin siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya attı.
VANCE, RUBIO VE HEGSETH'İ HEDEF ALDI
Rızai, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in seçim yenilgisini kabul ettiğini, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görevinden ayrılmak üzere olduğunu ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınacağını öne sürdü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) komutanına da değinen Rızai, komutanın podcast yayıncısı olduğunu ileri sürdü.
WASHINGTON'A YIKICI CEVAP UYARISI
Trump yönetimine yönelik eleştirilerinin ardından ABD'ye savaş uyarısında bulunan Rızai, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Vance yenilgiyi kabul etti, Rubio ayrılmak üzere, (Savunma Bakanı Pete) Hegseth görevden alınacak, CENTCOM komutanı ise podcast yayıncısı oldu! 'Eğer savaş başlatırsanız yıkıcı bir cevapla karşı karşıya kalacaksınız' şeklindeki bu mesajı Washington'da kime ulaştırmamız gerekiyor?"