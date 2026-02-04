İran'dan Muskat iddiası: ABD ile müzakereler başlıyor | Rubio'dan füze ve nükleer açıklaması
İran yarı resmi haber ajansı Tasnim İran-Amerika müzakerelerinin cuma günü Maskat'ta yapılacağını ve dolaylı olacağını duyurdu. Tasnim'in belirttiğine göre müzakereler sadece İran nükleer dosyası ve yaptırımların kaldırılması hakkında olacak. Öte yandan görüşme yeri üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Rubio, "Füze ve nükleer konuların da ele alınması gerekiyor." dedi.
MÜZAKERELER MASKAT'TA OLACAK
Tasnim'in belirttiğine göre müzakereler Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacak ve sadece İran nükleer dosyası ve yaptırımların kaldırılması hakkında olacak.
RUBIO "GÖRÜŞME YERİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR" DEDİ
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, söz konusu görüşmelerin, Umman'da yapılacağı yönündeki haberleri teyit etmeyerek, "Buluşma yerinin Türkiye'de olacağı şeklinde anlaşmaya varıldığını düşünüyorduk. Ancak dün, İran tarafının buna katılmayı kabul etmediklerini belirten çelişkili haberler gördüm, bu yüzden bu konu üzerinde halen çalışılıyor."diye konuştu.
ABD'li Bakan, İran'la yapılacak görüşmelerde, bazı başlıkların mutlaka masada olması gerektiğini vurgulayarak, "Görüşmelerin gerçekten anlamlı bir sonuca ulaşması için bazı başlıkları içermesi gerekiyor. Bunlar arasında balistik füzelerin menzili, bölgedeki terör örgütlerine verdikleri destek, nükleer programları ve kendi halkına yönelik muameleleri yer alıyor." ifadelerini kullandı.
HAZİRAN 2025'TEN SONRA İLK GÖRÜŞME
Bu, İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından, ABD'li ve İranlı yetkililer arasındaki ilk görüşme olacak.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'daki devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek,"Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz."demişti.