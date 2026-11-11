İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Tahran, misilleme niteliğinde bir adımla Arjantin Deniz ve Hava Kuvvetleri'ni terör örgütü olarak ilan etti.

İran Devrim Muhafızları. Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi İRAN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİ Açıklamada, söz konusu tedbirin ABD'nin İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör örgütü ilan etme kararını destekleyen ülkeler için geçerli olduğu belirtildi ve "Bu doğrultuda İran, ilgili yasayı Arjantin Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne uygulayarak bu kurumları terör örgütü olarak tanımlamaktadır." ifadelerine yer verildi.