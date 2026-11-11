İran'dan Arjantin hamlesi: Deniz ve hava kuvvetlerini terör örgütü ilan etti
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan etme kararını destekleyen Arjantin'in Deniz ve Hava Kuvvetleri'ni mütekabiliyet ilkesi gereği terör örgütü olarak tanıdı. Tahran yönetimi, kararın tüm olumsuz sonuçlarından Arjantin hükümetini sorumlu tutarken benzer bir misillemeyi 1 Kasım'da İngiltere'nin askeri ve istihbarat kurumlarına da uygulamıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Tahran, misilleme niteliğinde bir adımla Arjantin Deniz ve Hava Kuvvetleri'ni terör örgütü olarak ilan etti.
İRAN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİ
Açıklamada, söz konusu tedbirin ABD'nin İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör örgütü ilan etme kararını destekleyen ülkeler için geçerli olduğu belirtildi ve "Bu doğrultuda İran, ilgili yasayı Arjantin Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne uygulayarak bu kurumları terör örgütü olarak tanımlamaktadır." ifadelerine yer verildi.
ARJANTİN'E TEPKİSEL HAMLE
İran Dışişleri Bakanlığı, Arjantin hükümetini, İran'ın resmi silahlı kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak tanımladığı İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan ederek uluslararası hukuk ilkelerini ihlal etmekle suçladı.
Bakanlık, Tahran'ın bu kararı mütekabiliyet ilkesine dayanarak ve ABD'nin DMO'yu terör örgütü ilan etmesini destekleyen ülkelere karşı misilleme tedbirleri öngören mevzuat kapsamında aldığını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, bu karardan doğacak tüm olumsuz sonuçlardan Arjantin hükümetini sorumlu tuttu.
Daha önce, 1 Kasım'da İran Dışişleri Bakanlığı; İngiltere Gizli İstihbarat Servisi'ni (MI6) "düşman grup", Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'ni ise terör örgütü olarak ilan ettiğini duyurmuştu.