Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini ve geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağını duyurdu.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla günlük yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü ile 112 milyar metreküpten fazla LNG sevkiyatı uluslararası piyasalara ulaşamıyor.

Suudi Arabistan ve BAE'nin alternatif boru hatları tam kapasite çalışsa bile günlük yalnızca 6-6,5 milyon varil petrol taşıyabiliyor ve bu kapasite 10 milyon varilin üzerinde bir açığı kapatamıyor.

Katar'ın 112 milyar metreküplük LNG ihracatının yüzde 93'ü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor ve mevcut sıvılaştırma tesisleri dışında alternatif güzergah bulunmuyor.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, günlük 2,5 milyon varil kapasiteli Süveyş-Akdeniz Boru Hattı ile Suudi Arabistan ham petrolünün taşınmasına yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alması sonrası Tahran yönetiminin misillemeleriyle Orta Doğu'daki savaş küresele piyasaları vurdu.



ALTERNATİF GÜZERGAH ARANIYOR



İran'ın Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişlerine kapatmasının ardından Orta Doğu'daki petrol üreticisi ülkeler, petrol ihracatını sürdürebilmek için alternatif güzergah arayışına yöneldi. Washington ile Tahran arasında nükleer müzakereler sürerken ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı doğrudan askeri operasyonlar bölgedeki gerilimi hızla tırmandırdı. İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD askeri üslerini de hedef alan misillemeleriyle çatışmalar dördüncü gününe girerken Tahran'dan enerji piyasalarını doğrudan etkileyen kritik bir adım geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 2 Mart gecesi İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini, geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağını duyurdu.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir gemi (Haberin fotoğrafları ve grafikleri AA'ya aittir) Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve Arap Denizi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, küresel enerji piyasaları açısından en kritik sonuç olarak öne çıktı. Bu gelişmeyle birlikte günlük yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürününün uluslararası piyasalara ulaşamadığı değerlendiriliyor. Bu durum, bölgedeki ihracatçı ülkeleri hızla alternatif ihracat rota arayışına yöneltti. GÜNLÜK 15 MİLYON VARİL HAM PETROL VE 5 MİLYON VARİL PETROL ÜRÜNÜ Uluslararası Enerji Ajansı verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 15 milyon varil ham petrol ve 5 milyon varil petrol ürünü sevkiyatı yapıldı. Bu miktar, deniz yoluyla gerçekleştirilen küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'ine karşılık geldi. Sevkiyatların yüzde 80'i Asya pazarına gitti. Geçen yıl Hürmüz Boğazı üzerinden en fazla ham petrol ve petrol ürünü ihraç eden ülke Suudi Arabistan oldu. Ülke, günlük 5 milyon 430 bin varil ham petrol ve 800 bin varil petrol ürünü sevk etti.