Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na 28 Şubat'ta Tomahawk füzeleriyle saldırı düzenledi ve 175 sivil hayatını kaybetti.

Savunma İstihbarat Ajansı'nın sağladığı eski verilerde bina hala askeri hedef olarak kayıtlıydı ancak 2013-2016 yılları arasında bağımsız eğitim kurumuna dönüştürülmüştü.

Uydu görüntüleri binanın pembe-mavi renkli duvarlara, oyun alanlarına ve spor sahalarına sahip olduğunu gösteriyordu.

ABD Başkanı Donald Trump saldırıyı İran'ın kendi mühimmatlarına bağlamaya çalışmış ancak soruşturma bulguları Amerikan füzelerinin kullanıldığını ortaya koydu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi olayı affedilemez bir savaş suçu olarak niteledi ve sorumluların uluslararası hukuk önünde cezalandırılmasını istedi.

İsmi açıklanmayan ABD'li yetkililer ve konuya dair bilgi sahibi kaynaklar, 28 Şubat'ta gerçekleştirilen saldırıyla ilgili New York Times'a (NYT) konuştu. İran'ın Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na 28 Şubat'ta düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar netleşti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bünyesindeki subayların, Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından sağlanan eski verileri kullandığı belirlendi. 2013-2016 yılları arasında askeri üsten ayrılarak bağımsız bir eğitim kurumuna dönüştürülen bina, sistemde hala "askeri hedef" olarak kayıtlı kaldığı için Amerikan Tomahawk füzelerinin hedefi oldu. İlkokulda katliam: 175 çocuk hayatını kaybetti GÖRÜNTÜLER OKUL OLDUĞUNU KANITLIYORDU Soruşturma dosyasındaki uydu görüntüleri, vurulan binanın askeri amaçla kullanılmadığının açıkça görülebildiğini ortaya koydu. Binanın çevresindeki gözetleme kulelerinin yıllar önce kaldırıldığı, duvarların pembe ve maviye boyandığı, bahçesinde ise oyun alanları ile spor sahalarının bulunduğu tespit edildi. Buna rağmen hedef kontrolü yapılmadan gerçekleştirilen operasyon, çoğunluğu çocuklardan oluşan 175 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.

İran Kızılayına göre, saldırılarda hedef alınan ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.) TRUMP "İRAN YAPTI" DEMİŞTİ Saldırının ardından sessizliğini bozan ABD Başkanı Donald Trump, olayı defalarca İran'ın kendi mühimmatlarındaki isabetsizliğe bağlamaya çalışmış ve "Gördüklerime dayanarak o saldırı İran tarafından yapıldı" iddiasında bulunmuştu. Ancak NYT'nin ulaştığı ön soruşturma bulguları ve İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin açıklamaları, saldırının iki adet Amerikan Tomahawk füzesiyle gerçekleştirildiğini kesinleştirdi.