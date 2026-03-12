İsmi açıklanmayan ABD'li yetkililer ve konuya dair bilgi sahibi kaynaklar, 28 Şubat'ta gerçekleştirilen saldırıyla ilgili New York Times'a (NYT) konuştu.
İran'ın Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na 28 Şubat'ta düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar netleşti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bünyesindeki subayların, Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından sağlanan eski verileri kullandığı belirlendi.
2013-2016 yılları arasında askeri üsten ayrılarak bağımsız bir eğitim kurumuna dönüştürülen bina, sistemde hala "askeri hedef" olarak kayıtlı kaldığı için Amerikan Tomahawk füzelerinin hedefi oldu.İlkokulda katliam: 175 çocuk hayatını kaybetti
GÖRÜNTÜLER OKUL OLDUĞUNU KANITLIYORDU
Soruşturma dosyasındaki uydu görüntüleri, vurulan binanın askeri amaçla kullanılmadığının açıkça görülebildiğini ortaya koydu. Binanın çevresindeki gözetleme kulelerinin yıllar önce kaldırıldığı, duvarların pembe ve maviye boyandığı, bahçesinde ise oyun alanları ile spor sahalarının bulunduğu tespit edildi. Buna rağmen hedef kontrolü yapılmadan gerçekleştirilen operasyon, çoğunluğu çocuklardan oluşan 175 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.
TRUMP "İRAN YAPTI" DEMİŞTİ
Saldırının ardından sessizliğini bozan ABD Başkanı Donald Trump, olayı defalarca İran'ın kendi mühimmatlarındaki isabetsizliğe bağlamaya çalışmış ve "Gördüklerime dayanarak o saldırı İran tarafından yapıldı" iddiasında bulunmuştu. Ancak NYT'nin ulaştığı ön soruşturma bulguları ve İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin açıklamaları, saldırının iki adet Amerikan Tomahawk füzesiyle gerçekleştirildiğini kesinleştirdi.
"AFFEDİLMEZ BİR SAVAŞ SUÇU"
İran tarafı ise olayın peşini bırakmıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 168'i çocuk toplam 175 kişinin katledildiği bu olayı "vahim bir savaş suçu" olarak niteledi.
"28 Şubat 2026'da Minab şehrinde 168 İranlı küçük meleği katleden Amerikan Tomahawk füzesinin çifte bombalı saldırısı affedilemez vahim bir savaş suçudur."
İran makamları, koordinat hatası bahanesinin bu katliamı meşrulaştıramayacağını belirterek, sorumluların uluslararası hukuk önünde cezalandırılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.