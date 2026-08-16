İran'da idam: Şehram Sadıki'nin cezası sabah saatlerinde infaz edildi!
İran'da ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen sokak olaylarıyla bağlantılı suçlamalarla idama mahkum edilen Şehram Sadıki'nin cezası infaz edildi. İran Yargı Erki infazın sabah saatlerinde yapıldığını açıklarken, ülkede VPN kullanımına ilişkin yeni bir tartışma başladı.
İran'da ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen sokak olaylarıyla bağlantılı olarak, ABD ve İsrail lehine eylemde bulunmak ve İran'ın güvenliği ile ulusal çıkarlarına karşı faaliyet göstermek suçlamalarıyla idama mahkum edilen Şehram Sadıki'nin cezası infaz edildi.
Tesnim Haber Ajansı, İran Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
SABAH SAATLERİNDE İDAM
Açıklamaya göre, ABD ve İsrail lehine eylemde bulunmak ve İran'ın güvenliği ile ulusal çıkarlarına karşı faaliyet göstermek suçlamasıyla Kerec Devrim Mahkemesi tarafından idamına hükmedilen Sadıki'nin cezası sabah saatlerinde infaz edildi.
Sadıki ayrıca, gösteriler sırasında aracıyla 7 polis memuruna çarparak yaralanmalarına neden olmakla suçlanmıştı.
VPN KULLANIMI CASUSLUK FAALİYETLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR
Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, internet erişiminde sınırlamaların uygulandığı ülkede VPN kullanımının güvenlik açısından risk oluşturduğunu belirterek, VPN'lerin "düşmanın sızmasını ve casusluk faaliyetlerini kolaylaştırdığını" öne sürdü.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Kaimpenah, ülkede VPN kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaimpenah, güvenlik yetkililerinin hazırladığı raporlara göre VPN kullanımının "düşmanın sızmasını ve casusluk faaliyetlerini kolaylaştırdığını" ifade etti.
64 MİLYON DOLARLIK PAZAR
İran'da VPN satışlarından bir kesimin de haksız kazanç elde ettiğini söyleyen Kaimpenah, bu satıştan birilerinin yılda yaklaşık 12 trilyon tümen (64 milyon dolar) gelir elde ettiğini belirtti.
Kaimpenah, "Bu paranın kimin cebine gittiğini bilmiyoruz ancak İletişim Bakanlığı veya operatörlerin cebine gitmediğini biliyoruz." dedi.
İRAN'DA İNTERNET KISITLAMALARI
İnternet erişiminin sınırlandığı İran'da yönetim, uluslararası internet erişimine belirli ölçüde imkan sağlayan "Beyaz SIM Kart" uygulamasını yabancı misyon çalışanları, diplomatlar, siyasiler, bazı gazeteciler ile tanınmış kişi ve sanatçılara açmıştı.
Uygulamanın yüksek ücretler karşılığında üçüncü şahıslara aktarıldığı yönündeki iddialar kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.
İRAN'DAKİ GÖSTERİLER
İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.
Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.
İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti