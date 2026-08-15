ABD'de Virginia State Üniversitesi'nde silahlı saldırı
ABD'deki Virginia State Üniversitesi'nin yurt bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu bildirilirken kampüse giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.
ABD'deki Virginia State Üniversitesinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Chesterfield County polisinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgede gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından olay yerine gelen ekipler, saldırıda 5 kişinin yaralandığını tespit etti.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu, diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
KAMPÜSE GİRİŞ ÇIKIŞLAR DURDURULDU
Virginia State Üniversitesi yönetiminden yapılan açıklamada da saldırıya birden fazla şüphelinin karıştığı, güvenlik önlemleri kapsamında kampüse giriş ve çıkışların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
Üniversite yönetimi ile Chesterfield County polisinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.