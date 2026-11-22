Hava trafik kontrol hizmeti sağlayıcısı Skeyes, greve katılacak personel nedeniyle normal hizmet verilemeyeceğini duyurdu. Brüksel Havalimanı'nda 429 uçuşta seyahat etmesi beklenen 59 bin 500 yolcu grevden etkilenecek. Toplu taşıma, atık toplama ve belediye hizmetlerinde de kesintiler bekleniyor.

Belçika'da Başbakan Bart De Wever hükümetinin kemer sıkma politikalarına karşı sendikaların düzenleyeceği ulusal grev öncesinde ulaşım ve kamu hizmetlerinde alarm verildi. Ülkenin üç büyük sendikasının 23 Kasım Pazartesi günü gerçekleştireceği eylem nedeniyle Belçika'daki havalimanlarında tüm tarifeli uçuşların iptal edileceği açıklandı.

Ancak acil durumlar ve güvenlik açısından kritik öneme sahip uçuşlar için gerekli asgari hizmet sürdürülecek.

Bu kapsamda ülkedeki havalimanlarında tüm tarifeli uçuşların iptal edileceği açıklandı. HAVA TRAFİĞİ 14 SAAT DURACAK Skeyes'ın açıklamasına göre hava trafiği, 23 Kasım Pazartesi günü yerel saatle 07.00 ile 21.00 arasında durdurulacak. Toplam 14 saat sürecek uygulama boyunca normal uçuş operasyonları gerçekleştirilemeyecek.

Hava trafik kontrol hizmeti veren Skeyes tarafından yapılan yazılı açıklamada, greve katılacak personel sayısı nedeniyle normal hava trafik kontrol hizmetinin sağlanamayacağı bildirildi.

Belçika'da ulusal grev nedeniyle havalimanları başta olmak üzere ulaşım ve kamu hizmetlerinde geniş çaplı aksama bekleniyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Grev nedeniyle Belçika'daki tüm tarifeli uçuşların iptal edilmesi kararı alındı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)



429 UÇUŞTA 59 BİN 500 YOLCU ETKİLENECEK



Brüksel Havalimanı Sözcüsü, grevin yolcu trafiği üzerindeki etkisine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre 23 Kasım Pazartesi günü Brüksel Havalimanı'nda 429 yolcu uçuşunda toplam 59 bin 500 kişinin seyahat etmesi bekleniyordu.

Uçuşların iptal edilmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin yolcunun seyahat planları etkilenecek. Hava yolu şirketleri ve ilgili kuruluşlar operasyonel değişiklikler konusunda doğrudan bilgilendirildi.

Yolcuların uçuşlarının son durumunu öğrenmek için ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri istendi.



SENDİKALARDAN HÜKÜMETE KARŞI 11. ULUSAL EYLEM



Belçika'nın Flaman kamu yayıncısı VRT'nin aktardığına göre ülkenin üç büyük sendikası, Başbakan Bart De Wever hükümetinin göreve gelmesinden bu yana 11. ulusal eylemini gerçekleştirecek.

Sendikalar, federal hükümetin kemer sıkma planlarına karşı çıkarken, hükümetle yürütülen müzakerelerde baskıyı artırmayı hedefliyor.

Grev kapsamında başkent Brüksel'de geniş katılımlı bir gösteri de düzenlenecek.



GÖSTERİCİLER BRÜKSEL KUZEY GARI'NDA TOPLANACAK



Ulusal grev kapsamında göstericilerin 23 Kasım Pazartesi günü yerel saatle 10.00'dan itibaren Brüksel Kuzey Garı'nda toplanması planlanıyor. Saat 10.30'da sendika temsilcileri tarafından konuşmalar gerçekleştirilecek.

Protesto yürüyüşünün ise saat 11.00'de başlaması bekleniyor. Gösterinin güzergahı üzerinde bulunan ulaşım hatlarında da aksamalar yaşanabileceği bildirildi.