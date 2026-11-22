Belçika'da ulusal grev ulaşımı vuracak! Hava trafiği 14 saat duracak: 60 bin yolcu etkilenecek
Belçika'da federal hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı 23 Kasım Pazartesi günü düzenlenecek ulusal grev, ulaşımı durma noktasına getirecek. Ülkedeki havalimanlarında tüm tarifeli uçuşlar iptal edilirken, Brüksel Havalimanı'nda 429 uçuş ve yaklaşık 60 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor. Hava trafiği yerel saatle 07.00-21.00 arasında durdurulacak. Grev nedeniyle otobüs ve tramvay seferlerinde, çöp toplama hizmetlerinde, kreşlerde ve belediye hizmetlerinde de ciddi aksamalar yaşanacak.
Belçika'da Başbakan Bart De Wever hükümetinin kemer sıkma politikalarına karşı sendikaların düzenleyeceği ulusal grev öncesinde ulaşım ve kamu hizmetlerinde alarm verildi. Ülkenin üç büyük sendikasının 23 Kasım Pazartesi günü gerçekleştireceği eylem nedeniyle Belçika'daki havalimanlarında tüm tarifeli uçuşların iptal edileceği açıklandı.
Hava trafik kontrol hizmeti sağlayıcısı Skeyes, greve katılacak personel nedeniyle normal hizmet verilemeyeceğini duyurdu. Brüksel Havalimanı'nda 429 uçuşta seyahat etmesi beklenen 59 bin 500 yolcu grevden etkilenecek. Toplu taşıma, atık toplama ve belediye hizmetlerinde de kesintiler bekleniyor.
BELÇİKA'DA TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Belçika'da 23 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek ulusal grev nedeniyle havalimanlarında uçuş operasyonları durdurulacak.
Hava trafik kontrol hizmeti veren Skeyes tarafından yapılan yazılı açıklamada, greve katılacak personel sayısı nedeniyle normal hava trafik kontrol hizmetinin sağlanamayacağı bildirildi.
Bu kapsamda ülkedeki havalimanlarında tüm tarifeli uçuşların iptal edileceği açıklandı.
HAVA TRAFİĞİ 14 SAAT DURACAK
Skeyes'ın açıklamasına göre hava trafiği, 23 Kasım Pazartesi günü yerel saatle 07.00 ile 21.00 arasında durdurulacak. Toplam 14 saat sürecek uygulama boyunca normal uçuş operasyonları gerçekleştirilemeyecek.
Ancak acil durumlar ve güvenlik açısından kritik öneme sahip uçuşlar için gerekli asgari hizmet sürdürülecek.
429 UÇUŞTA 59 BİN 500 YOLCU ETKİLENECEK
Brüksel Havalimanı Sözcüsü, grevin yolcu trafiği üzerindeki etkisine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre 23 Kasım Pazartesi günü Brüksel Havalimanı'nda 429 yolcu uçuşunda toplam 59 bin 500 kişinin seyahat etmesi bekleniyordu.
Uçuşların iptal edilmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin yolcunun seyahat planları etkilenecek. Hava yolu şirketleri ve ilgili kuruluşlar operasyonel değişiklikler konusunda doğrudan bilgilendirildi.
Yolcuların uçuşlarının son durumunu öğrenmek için ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri istendi.
SENDİKALARDAN HÜKÜMETE KARŞI 11. ULUSAL EYLEM
Belçika'nın Flaman kamu yayıncısı VRT'nin aktardığına göre ülkenin üç büyük sendikası, Başbakan Bart De Wever hükümetinin göreve gelmesinden bu yana 11. ulusal eylemini gerçekleştirecek.
Sendikalar, federal hükümetin kemer sıkma planlarına karşı çıkarken, hükümetle yürütülen müzakerelerde baskıyı artırmayı hedefliyor.
Grev kapsamında başkent Brüksel'de geniş katılımlı bir gösteri de düzenlenecek.
GÖSTERİCİLER BRÜKSEL KUZEY GARI'NDA TOPLANACAK
Ulusal grev kapsamında göstericilerin 23 Kasım Pazartesi günü yerel saatle 10.00'dan itibaren Brüksel Kuzey Garı'nda toplanması planlanıyor. Saat 10.30'da sendika temsilcileri tarafından konuşmalar gerçekleştirilecek.
Protesto yürüyüşünün ise saat 11.00'de başlaması bekleniyor. Gösterinin güzergahı üzerinde bulunan ulaşım hatlarında da aksamalar yaşanabileceği bildirildi.
OTOBÜS VE TRAMVAY SEFERLERİNİN YÜZDE 40'I YAPILAMAYACAK
Grev nedeniyle Belçika'nın Flaman Bölgesi'nde toplu ulaşım hizmetlerinde de ciddi kesintiler bekleniyor.
Flaman toplu taşıma şirketi De Lijn, otobüs ve tramvay seferlerinin yaklaşık yüzde 40'ının gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
Brüksel toplu taşıma şirketi MIVB de pazartesi günü ulaşım hizmetlerinde önemli aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
BRÜKSEL'DE TOPLU ULAŞIMDA AKSAMALAR BEKLENİYOR
Toplu taşıma hizmetlerindeki kesintilerin yalnızca greve katılacak personelden kaynaklanmayacağı belirtildi. Brüksel'de düzenlenecek protesto yürüyüşünün güzergahı üzerindeki otobüs ve tramvay hatlarının da gösterilerden etkilenebileceği ifade edildi.
Yürüyüş güzergahına yakın noktalardan geçen bazı hatlarda gecikmeler ve sefer iptalleri yaşanabileceği bildirildi.
ÇÖP TOPLAMA HİZMETLERİ DE AKSAYACAK
Ulusal grevin etkilerinin ulaşım hizmetleriyle sınırlı kalmayacağı açıklandı.
Brüksel'in atık yönetiminden sorumlu Net Brussel kurumu, çok sayıda belediyede çöp toplama hizmetlerinin aksayabileceği uyarısında bulundu. Kurum, bölge sakinlerinden ve esnaftan çöp poşetlerini normal toplama takvimine uygun şekilde dışarı çıkarmalarını istedi.
Grev nedeniyle toplanamayan çöp poşetlerinin sokakta kalabileceği, eksik kalan toplama işlemlerinin ise 24 Kasım Salı gününden itibaren telafi edileceği bildirildi.
KREŞLER VE BELEDİYE HİZMETLERİNDE KESİNTİ YAŞANABİLİR
Ulusal grevin kreşler ve belediye hizmetlerinde de aksamalara neden olabileceği belirtildi.
Flaman Şehirler ve Belediyeler Birliği (VVSG), özellikle belediyelere bağlı kreşlerde çalışan personelin eyleme katılma eğiliminin yüksek olduğunu açıkladı.
Bu nedenle bazı kreşlerde hizmet kesintileri yaşanabileceği ifade edildi. Olası kesintilerden etkilenecek ebeveynlerin normal şartlarda kreş yönetimleri tarafından bilgilendirileceği belirtildi.
VATANDAŞLARA RESMİ DUYURULARI TAKİP EDİN ÇAĞRISI
Belçika'da ulusal grev nedeniyle uçuşları iptal edilen yolcuların hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri istendi.
Toplu taşıma hizmetlerini kullanacak vatandaşlara ise seferlerdeki değişiklikleri ilgili ulaşım şirketlerinin resmi kanallarından kontrol etmeleri önerildi.
Kreş ve belediye hizmetlerinin durumuna ilişkin bilgi almak isteyenlerin de bağlı bulundukları belediyelerin internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri gerektiği bildirildi.
23 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek ulusal grevin, havacılık başta olmak üzere ulaşım ve yerel kamu hizmetlerinde geniş çaplı aksamalara neden olması bekleniyor.