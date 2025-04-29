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İran'da bir patlama daha: Ölü ve yaralılar var

İran’ın İsfahan eyaletinde bir fabrikada patlama meydana geldi. Şahinşehr kentinde bir fabrikada çıkan patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 14:23 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 14:23
İran’da bir patlama daha: Ölü ve yaralılar var

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İran'da Bender Abbas kentindeki Şahid Recai limanında cumartesi günü meydana gelen patlamanın ardından İsfahan eyaletinin Şahinşehr kentinde bir fabrikada patlama oldu.

İRAN'DA PATLAMA

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İsfahan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mensur Şişefuruş, Şahinşehr kentindeki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Şişefuruş, patlamanın yerel saatle 10.30'da Şahinşehr'deki bir fabrikanın deposunda meydana geldiğini belirterek acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Durumun kontrol altına alındığını aktaran Şişefuruş, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını kaydetti.

İranlı yetkili fabrikanın faaliyet alanına yönelik detay vermedi ancak patlama nedeninin araştırıldığını ifade etti.

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