İran Meclis Başkanlığı seçimi sonuçlandı! Yeniden seçilen Muhammed Bakır Kalibaf kimdir?

İran Meclisi'nde başkanlık yarışını bir kez daha muhafazakar siyasetçi Muhammed Bakır Kalibaf kazandı. Yapılan oylamada büyük çoğunluğun desteğini alan Kalibaf, yeni yasama yılının da Meclis Başkanı olarak görev yapacak.

İran basınında yer alan bilgilere göre, Meclis Genel Kurulu'nda düzenlenen seçimde Kalibaf ile birlikte Muhammed Taki Nakdali ve Osman Salari yarıştı. Toplam 276 oyun kullanıldığı seçimde Kalibaf 235 milletvekilinin desteğini aldı.