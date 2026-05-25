İran Meclis Başkanlığı seçimi sonuçlandı! Yeniden seçilen Muhammed Bakır Kalibaf kimdir?
İran Meclisi’nde yapılan başkanlık seçiminde muhafazakar siyasetçi Muhammed Bakır Kalibaf, rakiplerine açık ara fark atarak yeniden başkan seçildi. 235 oyla güven tazeleyen Kalibaf'ın askeri geçmişinden Tahran Belediye Başkanlığına uzanan hayatı ve İran siyasetindeki kritik rolü ise merak konusu oldu. İşte İran Meclis Başkanlığı seçimi sonuçları.
- İran Meclisi'nde başkanlık yarışını Muhammed Bakır Kalibaf kazandı.
- Kalibaf, 276 oyun kullanıldığı seçimde 235 milletvekilinin desteğini aldı.
- Rakiplerinden Muhammed Taki Nakdali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı.
- Meclis Başkan Yardımcılığına Ali Nikzad ve Hamid Rıza Hacıbabayi seçildi.
- İran'da Meclis Başkanlığı seçimi her yıl yenileniyor.
İran Meclisi'nde başkanlık yarışını bir kez daha muhafazakar siyasetçi Muhammed Bakır Kalibaf kazandı. Yapılan oylamada büyük çoğunluğun desteğini alan Kalibaf, yeni yasama yılının da Meclis Başkanı olarak görev yapacak.
İran basınında yer alan bilgilere göre, Meclis Genel Kurulu'nda düzenlenen seçimde Kalibaf ile birlikte Muhammed Taki Nakdali ve Osman Salari yarıştı. Toplam 276 oyun kullanıldığı seçimde Kalibaf 235 milletvekilinin desteğini aldı.
RAKİPLERİNE AÇIK FARK ATTI
Seçimde diğer adaylardan Nakdali 29, Salari ise 7 oy aldı. Oylamada 5 oy geçersiz sayıldı.
Başkanlık Divanı seçimleri kapsamında Meclis Başkan Yardımcılıklarına da yeni isimler belirlendi. Erdebil Milletvekili Ali Nikzad 143 oyla, Hemedan Milletvekili Hamid Rıza Hacıbabayi ise 100 oyla başkan yardımcılığı görevine seçildi.
İran'da milletvekili seçimleri dört yılda bir yapılırken, Meclis Başkanlığı seçimi her yıl yenileniyor.
ASKERİ GEÇMİŞTEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA: MUHAMMED BAKIR KALİBAF KİMDİR?
1961 Meşhed doğumlu Kalibaf, Tahran Üniversitesi Siyasi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu. İran-Irak Savaşı yıllarında Devrim Muhafızları Ordusu'na katılan Kalibaf, Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde siyasi coğrafya alanında doktorasını tamamladı. Kalibaf, ülkede önemli ihale ve projeleri yürütmek için kurulan Hatemu'l Enbiya Yapı Karargahı komutanlığına 1994 yılında getirildi.
Kalibaf, 9 Temmuz 1999'da Tahran Üniversitesi'ndeki reformist öğrencilerin rejim aleyhine düzenledikleri protestoya sert tepki gösteren askerlerin, dönemin Cumhurbaşkanı reformist siyasetçi Muhammed Hatemi'ye tehdit içeren mektubuna imza attı.
Bir dönem İran Emniyet Genel Müdürü olarak görev yapan Kalibaf, 2005-2017 yıllarında Tahran Belediye Başkanlığı makamında bulundu.
Dönemin İran lideri Ali Hamaney, Kalibaf'ı 2017 yılında Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atadı. Aynı yıl düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Kalibaf, bir diğer muhafazakar aday İbrahim Reisi lehine adaylıktan çekildi.