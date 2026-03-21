ARAŞTIRMA TESİSİ Mİ, NÜKLEER SİLAH ALTYAPISI MI? İsrail, Dimona'nın barışçıl amaçlarla faaliyet gösteren bir araştırma merkezi olduğunu savunmayı sürdürse de, uluslararası değerlendirmeler tesisin nükleer silah programının omurgasını oluşturduğuna işaret ediyor. 1950'li yıllarda başlatılan nükleer program kapsamında Fransa'nın desteğiyle kurulan ve 1960'ların başında faaliyete geçen reaktörün başlangıç kapasitesinin yaklaşık 26 megawatt olduğu ifade ediliyor. Ancak tesisin asıl kritik rolü, kullanılmış nükleer yakıtın işlenmesi ve plütonyum üretimiyle ilişkilendiriliyor.

ABD istihbarat raporlarına yansıyan değerlendirmelere göre, 1960'ların sonuna gelindiğinde Dimona'da silah yapımında kullanılabilecek plütonyum üretiminin mümkün hale geldiği sonucuna varılmıştı.

VANUNU İFŞASI: GİZLİLİĞİN KIRILDIĞI AN Dimona'nın uluslararası alanda en fazla dikkat çektiği dönem, 1986 yılında tesisin eski teknisyenlerinden Mordechai Vanunu'nun yaptığı ifşalar oldu. Vanunu, Sunday Times'a verdiği bilgi ve fotoğraflarla İsrail'in nükleer kapasitesine dair uzun süredir devam eden şüpheleri güçlendirdi. Buna rağmen İsrail, "nükleer belirsizlik" politikasını sürdürdü. Tel Aviv yönetimi, ne nükleer silaha sahip olduğunu doğruladı ne de açık şekilde reddetti. 1960'larda sınırlı denetimlere izin verilmiş olsa da, uluslararası incelemeler zamanla tamamen sona erdi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ: FAALİYET SÜRÜYOR Son yıllarda yayımlanan uydu görüntüleri ve raporlar, Dimona'daki faaliyetlerin devam ettiğine işaret ediyor. 2021'de ortaya çıkan analizlerde, tesis çevresinde yeni inşaat ve kazı çalışmalarının yapıldığı, bazı alanların nükleer atık depolama amacıyla kullanılıyor olabileceği öne sürüldü. Uzman değerlendirmelerine göre reaktör, yılda yaklaşık 9 kilogram plütonyum üretme kapasitesine sahip olabilir. Bu miktarın, tek bir nükleer savaş başlığı üretimi için yeterli olduğu belirtiliyor. Elde edilen plütonyumun ayrıştırılarak savaş başlıklarına dönüştürüldüğü ve farklı platformlar üzerinden taşınabilecek şekilde hazırlandığı ifade ediliyor.