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İran İngiltere'yi "düşman" ilan etti! MI6, Royal Navy ve Air Force listede

İran, İngiltere Kraliyet Donanması (Royal Navy) ile Kraliyet Hava Kuvvetlerini (Royal Air Force) "terör örgütü" ilan etti. Tahran yönetimi, İngiliz dış istihbarat servisi MI6'yı ise "düşman grup" olarak niteledi.

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İran İngiltere'yi "düşman" ilan etti! MI6, Royal Navy ve Air Force listede

ABD-İran hattında savaş tamtamları çalarken, Tahran-Londra hattında ipler gerildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Kraliyet Donanması (Royal Navy) ile Kraliyet Hava Kuvvetlerini (Royal Air Force) "terör örgütü", İngiliz dış istihbarat servisi MI6'yı ise "düşman grup" olarak tanımladığını duyurdu.

İran'dan İngiltere'nin deniz ve hava kuvvetlerine ilişkin bildiri (Foto: AA)İran'dan İngiltere'nin deniz ve hava kuvvetlerine ilişkin bildiri (Foto: AA)

İRAN'DAN BİLDİRİ

İran Dışişleri Bakanlığından, İngiltere'nin deniz ve hava kuvvetlerine ilişkin bildiri yayımlandı.

Bildiride, "İngiltere'nin son bir yıl içerisinde Devrim Muhafızları Ordusunu 2026 Devlet Tehditleri Yasası kapsamına almak gibi İran'a yönelik gerçekleştirdiği düşmanca eylemlere karşılık 1 Kasım 2026'dan itibaren İngiliz dış istihbarat servisi MI6 düşman grup olarak kabul edilecek ve İngiltere Kraliyet Donanması ile Kraliyet Hava Kuvvetleri terör örgütü olarak tanımlanacaktır. " ifadelerine yer verildi.

İran, İngiltere Kraliyet Donanması (Royal Navy) ile Kraliyet Hava Kuvvetlerini (Royal Air Force) ʺterör örgütüʺ ilan etti (Foto: AA)İran, İngiltere Kraliyet Donanması (Royal Navy) ile Kraliyet Hava Kuvvetlerini (Royal Air Force) ʺterör örgütüʺ ilan etti (Foto: AA)

"MÜTEKABİLİYET İLKESİ"

Bildiride, söz konusu kararın uluslararası hukuk kuralları ve mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığı belirtildi.

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