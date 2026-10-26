İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, "İslam ülkelerinin birliğini sağlayacak her mutabakatı destekliyoruz." dedi. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Pezeşkiyan, başkent Tahran'da Mekke İttifakı üyesi Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması yapılmıştı (Foto: AA) İŞ BİRLİĞİNİN DERİNLEŞTİRİLMESİ VURGUSU Görüşmede İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çeken Pezeşkiyan, İran'ın bölgesel iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda güçlü bir iradeye sahip olduğunu belirtti. İslam ülkelerinin ortak kapasitelerinden yararlanarak dünyaya adalet ve kalkınma modeli sunabileceğini ifade eden Pezeşkiyan, "İslam ülkelerinin birliğini sağlayacak her mutabakatı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.