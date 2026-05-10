Irak çölünde gizli İsrail karakolu iddiası! Bağdat yalanladı: Ülkede izinsiz yabancı askeri güç yok

The Wall Street Journal’ın, İsrail’in İran saldırıları için Irak çölünde gizli karakol kurduğu yönündeki haberine Bağdat’tan yalanlama geldi. Irak yönetimi, Kerbela Çölü’nde yapılan denetimlerde ülkede “izinsiz yabancı askeri güç veya ilgili teçhizat” bulunmadığını açıkladı.

  • Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, Kerbela Çölü'nde yapılan denetimlerin ardından ülkede izinsiz yabancı askeri güç veya teçhizat bulunmadığını açıkladı.
  • The Wall Street Journal, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları desteklemek için Irak çölünde gizli askeri karakol kurduğunu iddia etti.
  • Haberde İsrail'in karakola özel kuvvetler konuşlandırdığı ve tesisin İsrail hava kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü öne sürüldü.
  • İsrail'in karakolu tespit etmek üzere olan Irak birliklerine hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.
  • İsrail ordusu iddialara ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Irak yönetimi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını desteklemek için Irak çölünde gizli bir askeri karakol kurduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, Kerbela Çölü'nde yapılan denetimlerin ardından ülkede "izinsiz yabancı askeri güç veya ilgili teçhizat" bulunmadığını açıkladı.

KERBELA ÇÖLÜ'NDE DENETİM YAPILDI

Maan, İsrail'in Irak'ın güneyindeki Kerbela Çölü'nde İran'a saldırmak için gizli bir üs kurduğu iddialarına yanıt verdi.

Kerbela Çölü'nde hava indirme operasyonu yapıldığına ilişkin haberlerin geçen mart ayında yaşanan bir olaya ait olduğunu belirten Maan, denetimlerin ardından ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da ilgili teçhizat bulunmadığını bildirdi.

WSJ'DEN GİZLİ KARAKOL İDDİASI

The Wall Street Journal'ın haberine göre, aralarında ABD'li yetkililerin de bulunduğu kaynaklar, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri karakol kurduğunu öne sürdü.

Haberde, İsrail'in burada özel kuvvetler konuşlandırdığı, söz konusu tesisin İsrail hava kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü ve karakolun İran'a yönelik saldırıların hemen öncesinde ABD'nin bilgisi dahilinde inşa edildiği savunuldu.

IRAK BİRLİKLERİNE HAVA SALDIRISI İDDİASI

Haberde, İsrail'in söz konusu karakolu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediği de iddia edildi.

Irak medyasına dayandırılan aktarımda, bir çobanın bölgede helikopter uçuşları dahil olağandışı askeri hareketlilik gördüğü, bunun üzerine Irak ordusunun durumu araştırmak için bölgeye asker gönderdiği belirtildi.

İSRAİL ORDUSU SESSİZ KALDI

İsrail ordusu, Irak çölünde gizli karakol kurulduğu ve Irak birliklerine hava saldırısı düzenlendiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

