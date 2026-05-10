Irak yönetimi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını desteklemek için Irak çölünde gizli bir askeri karakol kurduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, Kerbela Çölü'nde yapılan denetimlerin ardından ülkede "izinsiz yabancı askeri güç veya ilgili teçhizat" bulunmadığını açıkladı.
KERBELA ÇÖLÜ'NDE DENETİM YAPILDI
Maan, İsrail'in Irak'ın güneyindeki Kerbela Çölü'nde İran'a saldırmak için gizli bir üs kurduğu iddialarına yanıt verdi.
Kerbela Çölü'nde hava indirme operasyonu yapıldığına ilişkin haberlerin geçen mart ayında yaşanan bir olaya ait olduğunu belirten Maan, denetimlerin ardından ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da ilgili teçhizat bulunmadığını bildirdi.
WSJ'DEN GİZLİ KARAKOL İDDİASI
The Wall Street Journal'ın haberine göre, aralarında ABD'li yetkililerin de bulunduğu kaynaklar, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri karakol kurduğunu öne sürdü.
Haberde, İsrail'in burada özel kuvvetler konuşlandırdığı, söz konusu tesisin İsrail hava kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü ve karakolun İran'a yönelik saldırıların hemen öncesinde ABD'nin bilgisi dahilinde inşa edildiği savunuldu.
IRAK BİRLİKLERİNE HAVA SALDIRISI İDDİASI
Haberde, İsrail'in söz konusu karakolu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediği de iddia edildi.
Irak medyasına dayandırılan aktarımda, bir çobanın bölgede helikopter uçuşları dahil olağandışı askeri hareketlilik gördüğü, bunun üzerine Irak ordusunun durumu araştırmak için bölgeye asker gönderdiği belirtildi.
İSRAİL ORDUSU SESSİZ KALDI
İsrail ordusu, Irak çölünde gizli karakol kurulduğu ve Irak birliklerine hava saldırısı düzenlendiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.