The Wall Street Journal, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları desteklemek için Irak çölünde gizli askeri karakol kurduğunu iddia etti.

Haberde İsrail'in karakola özel kuvvetler konuşlandırdığı ve tesisin İsrail hava kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü öne sürüldü.

İsrail'in karakolu tespit etmek üzere olan Irak birliklerine hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

İsrail ordusu iddialara ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Irak yönetimi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını desteklemek için Irak çölünde gizli bir askeri karakol kurduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, Kerbela Çölü'nde yapılan denetimlerin ardından ülkede "izinsiz yabancı askeri güç veya ilgili teçhizat" bulunmadığını açıkladı.

KERBELA ÇÖLÜ'NDE DENETİM YAPILDI Maan, İsrail'in Irak'ın güneyindeki Kerbela Çölü'nde İran'a saldırmak için gizli bir üs kurduğu iddialarına yanıt verdi. Kerbela Çölü'nde hava indirme operasyonu yapıldığına ilişkin haberlerin geçen mart ayında yaşanan bir olaya ait olduğunu belirten Maan, denetimlerin ardından ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da ilgili teçhizat bulunmadığını bildirdi.