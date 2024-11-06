Alman ekonomisinde Trump korkusu: "Bir siyasi krizi daha kaldıramayız"

ABD Başkanlık seçimlerindenTrump'ın zaferle ayrılması, Alman iş dünyasında endişeye neden oldu. Almanya Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) Başkanı Peter Adrian, ABD seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Trump'ın ikinci döneminde Alman ekonomisinin daha fazla korumacılıkla ve ticaret engelleriyle karşılaşabileceğini belirtti. Adrian, bu durumun ABD ile ticareti daha da zorlaştırma riski taşıdığını ifade etti.

Ayrıca Adrian, ABD'nin Almanya için en önemli ihracat pazarı olmaya devam ettiğini ve bu yıl Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olarak Çin'i geride bırakmasının beklendiğini vurguladı.

"Trump'ın genel bir ithalat tarifesi getirmesi, zaten zor bir durumda olan Alman ekonomisi için büyük bir gerileme olacaktır." uyarısında bulunan Adrian, "Birçok şirket ABD'nin Çin'le daha sert ilişkiler kurmasından da endişe duyuyor. Almanya'nın en önemli ticaret ortakları arasındaki keskin bir ticari çatışma, uluslararası ticaret üzerinde daha fazla yük oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Müller: “Şaşırmak için zaman yokʺ (Fotoğraf: AA)

"ŞAŞIRMAK İÇİN ZAMAN YOK"

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) Başkanı Hildegard Müller, Donald Trump'ın zaferine yanıt olarak Alman ekonomisinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Müller, "Şaşırmak için zaman yok. Artık uzun zamandır bilinen görevlerin hızlı ve kararlı bir şekilde yerine getirilmesi gerektiği açıktır. Bu, güvenliğimiz ve savunmamız için olduğu kadar ticaret ve özerklik için de geçerlidir." dedi.

Müller, ABD'nin Alman otomotiv endüstrisinin üretim ağında önemli bir rol oynadığını belirterek, geçen yıl Alman üreticilerin ABD'de ürettiği 900 binden fazla aracın yarısının ihraç edildiğini ve Alman otomotiv endüstrisinin bu ülkede yaklaşık 138 bin kişiye istihdam sağladığını aktardı.

Müller, "Kesin olan bir şey daha var: Tıpkı Avrupa gibi Almanya'nın da güçlü ve birleşik bir sese ihtiyacı var. Şimdi Alman hükümetinden bu ihtiyacı karşılayıp karşılayamayacağını gözden geçirmesi isteniyor. Bunlar ABD, Avrupa ve Almanya için belirleyici anlardır. Ve her zaman olduğu gibi korku yanlış danışmandır. Şimdi cesarete, özgüvene, stratejik hareket kabiliyetine ve perspektiflere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Jandura: ʺBir siyasi krizi daha kaldıramayızʺ (Fotoğraf: AA)

"BİR SİYASİ KRİZİ DAHA KALDIRAMAYIZ"

Alman Toptancılık ve Dış Ticaret Derneği (BGA) Başkanı Dirk Jandura, ABD'nin Almanya için en önemli ticaret ortağı ve küresel çalkantıların yaşandığı bir dönemde en değerli müttefik olduğunu belirterek, "Yakın ve güvene dayalı bir transatlantik ortaklığa ihtiyacımız var." dedi.

Jandura, Trump'ın başta Avrupa ve Çin ürünlerine yeni gümrük tarifeleri getirmesi gibi ilk resmi adımlarını endişeyle beklediklerini ifade ederken, dünyanın daha fazla değil, daha az ticari kısıtlamaya ihtiyaç duyduğunu savundu.

Jandura, Almanya'da hükümet ortakları arasında ekonomi politikaları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle olası bir erken seçime karşı uyarıda bulunarak, "Bu seçim (ABD seçimleri) sonucundan sonra, Alman hükümetini şimdi sorumluluk almaya ve bir anlaşmaya varmaya çağırıyorum. Zaten bir ekonomik krizimiz var, bir siyasi krizi daha kaldıramayız." değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA VE AVRUPA KENDİ EV ÖDEVLERİNİ YAPMALI

Alman Kimya Sanayi Birliği (VCI) Başkanı Markus Steilemann, ABD'nin 35,6 milyar avro ile Alman kimya ve eczacılık ürünleri için AB dışındaki en büyük ihracat pazarı olduğunu belirterek, "ABD seçimleri önemli. Ancak Almanya ve Avrupa'nın sanayi politikası konusunda kendi ev ödevlerini yapmaları ve konumlarını tutarlı tedbirlerle güncellemeleri daha da önemlidir." dedi.

ABD ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin daha da çeşitlendirilmesi çağrısında bulunan Steilemann, "Yeni serbest ticaret anlaşmaları ve ortaklıklar bu konuda yardımcı olacaktır. Güçlü bir AB'nin parçası olarak Almanya, dünyanın diğer bölgelerindeki ticari ilişkilerini genişletmelidir. Bu şekilde Avrupa'nın rekabet gücünü arttıracak ve güvence altına alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracak (Fotoğraf: AA)

TRUMP ALMAN EKONOMİSİNİ TEHDİT EDİYOR

Alman iş dünyası, Trump'ın zaferinin yüksek gümrük vergileri nedeniyle Alman sanayisinde ciddi aksaklıklara yol açabileceğini belirterek, bu durumun şirketlerdeki belirsizliği artırarak yatırım faaliyetlerini azaltması ihtimaline dikkat çekti.

Ocak ayında yeniden ABD Başkanı olarak yemin edecek olan 78 yaşındaki Trump, seçimi kazanması durumunda gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı.

Öte yandan, Almanya'daki koalisyon hükümeti, iklim hedefleri, eyalet seçimlerindeki yenilgiler ve ekonomideki sıkıntılar nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Koalisyonu oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasındaki anlaşmazlıklar erken seçim tartışmalarını gündeme getiriyor. Ekonomi ve sanayi politikaları üzerindeki anlaşmazlıklar, bir yıldan kısa bir süre kala koalisyon hükümetini krizle karşı karşıya bırakmış durumda.