Skynews'in aktardığı bilgilere göre, pist çevrelerinde ya da tam donanımlı savunması bulunmayan üslerde dışarıda bırakılan savaş uçaklarının çevresine, dronları engellemeye yönelik ağ sistemleri çekilmesi de gündemdeki seçenekler arasında yer alıyor.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin, gelebilecek insansız hava aracı saldırılarına karşı önlem olarak gece saatlerinde uçaklarını kapalı hangarlara ve korumalı sığınaklara aldığı ortaya çıktı.

SABOTAJ TEHLİKESİ UYARISI

Bahsi geçen dron savunma ağları; askeri ekipmanları, hayati önem taşıyan ulusal altyapıyı ve başlıca güzergahları Rus İHA saldırılarından koruyabilmek için Ukrayna'nın dört bir yanında yoğun şekilde tercih ediliyor.

İngiltere'de İHA saldırısı endişesi yaşanıyor. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

İngiliz iç istihbaratı MI5 ile Savunma Bakanlığı, Salı günü yaptıkları uyarıda, Ukrayna'ya savunma malzemesi sağlayan İngiliz firmalarına yönelik Rus sabotaj tehlikesinin yükseldiğine dikkat çekmişti.

UÇAKLARI FARKLI NOKTALARA AKTARDILAR

Bununla birlikte, Gloucestershire'daki ve aynı zamanda ABD Hava Kuvvetleri'nin de operasyon yürüttüğü RAF Fairford üssünün İran'ın olası hedefleri arasında yer aldığı yönünde şüpheler bulunuyor. Bu risk nedeniyle Pentagon'un söz konusu üste konuşlu bombardıman uçaklarını bölgeden çektiği ifade edilirken, ABD ordusunun İran'dan gelebilecek yeni bir saldırı istihbaratı doğrultusunda İngiltere'deki bir başka hava üssünden daha uçaklarını başka noktalara aktardığı kaydedildi.

RAF'ın hayata geçirdiği tedbirlere dair ayrıntılar, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın muhtemel bir çatışma senaryosunda savaş uçaklarının çeşitli bölgelere yayılması stratejisinin kritik önem taşıdığını vurgulamasının hemen ardından ortaya çıktı.

Soğuk Savaş yıllarında rutin hale gelmiş olan uçakların ayrı üslere yerleştirilmesi stratejisi, hava unsurlarının tek bir noktada yığılarak gelecek saldırılara açık hale gelmesini engellemeyi hedefliyor. Uçakların çeşitli konumlara yayılması, muhtemel bir saldırıda ağır kayıplar verme ihtimalini düşürüyor.

İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşali Sir Harv Smyth, RAF'ın "kendi topraklarında bile emniyetli bir barınağın olmadığı, Birleşik Krallık üzerinden operasyon yürütülen ama durmaksızın yer değiştirilmesi gereken" bir savaş ihtimaline yönelik hazırlık sürdürdüğünü dile getirdi.