ABD'de artan enflasyon baskısı, Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi.

PCE NEDİR, FED NEDEN BU VERİYİ TAKİP EDİYOR?

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE), ABD'de tüketicilerin mal ve hizmetlere ödediği fiyatlardaki değişimi ölçüyor. Fed, enflasyon hedefini değerlendirirken bu göstergeyi temel ölçüt olarak kullanıyor.

Çekirdek PCE ise gıda ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaları hesaplama dışında bırakarak enflasyonun daha kalıcı eğilimini ortaya koymaya yardımcı oluyor.

FED'DEN 25 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

Fed, 28 Ekim 2026 tarihli toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit bırakmıştı.

Reuters'ın aktardığına göre finansal piyasalarda Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi fiyatlanırken Ocak 2027'de yeni bir faiz artırımı yapılması da beklentiler arasında yer alıyor.

Fed'in ekim ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda da ilerleyen dönemde faiz artırımı yapılabileceğine yönelik değerlendirmeler yer aldı. Ancak aralık ayına ilişkin faiz kararı henüz kesinleşmedi