ABD'den piyasaları ilgilendiren iki veri: Büyüme yüzde 4,3, enflasyon yüzde 3,8! Fed ne yapacak?
ABD ekonomisi 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile son üç yılın en hızlı büyümesini kaydederken Fed'in yakından takip ettiği PCE enflasyonu yüzde 3,8 ile üç yılın zirvesine ulaştı. Çekirdek PCE'nin de beklentileri aşmasının ardından 25 baz puanlık faiz artırımı beklentisi sürüyor. Altın fiyatları gerilerken dolar yükseldi. Küresel piyasaların gözü Fed'in 9 Aralık'ta açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
ABD ekonomisinde büyüme hız kazanırken enflasyon yeniden son üç yılın zirvesine ulaştı. ABD Ekonomik Analiz Bürosunun (BEA) 25 Kasım 2026'da açıkladığı verilere göre ülkenin üçüncü çeyrek büyüme tahmini yüzde 3,4'ten yüzde 4,3'e yükseltildi. ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ise ekim ayında yıllık yüzde 3,8 arttı.
Güçlü büyüme ve yüksek enflasyon verilerinin ardından küresel piyasaların gözü Fed'in 9 Aralık'ta açıklayacağı faiz kararına çevrildi
ABD EKONOMİSİ SON ÜÇ YILIN EN HIZLI BÜYÜMESİNİ KAYDETTİ
ABD ekonomisinin temmuz-eylül dönemine ilişkin yıllıklandırılmış büyüme tahmini 0,9 puan yukarı yönlü revize edildi. İkinci çeyrekte yüzde 2,2 büyüyen ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 ile son üç yılın en güçlü büyüme performansını sergiledi.
Piyasa beklentilerini aşan büyümede yatırımlar, tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki artış etkili oldu. İhracattaki düşüş ise büyümeyi sınırladı.
Büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edilmesinde özellikle yazılım yatırımları ve tüketicilerin mal harcamalarına ilişkin güncellenen veriler etkili oldu
ENFLASYON ÜÇ YILIN ZİRVESİNE ULAŞTI
ABD ekonomisinde büyüme hızlanırken fiyat baskılarının sürdüğü görüldü.
Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ekim ayında aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,8 arttı. Yıllık PCE enflasyonu piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşirken çekirdek göstergede beklentilerin üzerinde artış kaydedildi.
ÇEKİRDEK PCE BEKLENTİLERİ AŞTI
Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek PCE, eylül ayındaki yüzde 3,1 seviyesinden ekimde yüzde 3,3'e yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 3,2 seviyesindeydi.
Çekirdek PCE'nin aylık artışı ise yüzde 0,3 ile önceki ayla aynı seviyede gerçekleşti.
Fed'in yüzde 2'lik uzun vadeli enflasyon hedefi dikkate alındığında yıllık PCE enflasyonu ile hedef arasındaki fark 1,8 puana ulaştı.
GELİRLER ARTTI, TÜKETİM HARCAMALARI HIZ KESTİ
ABD'de kişisel gelirler ekim ayında yüzde 0,7 artarken kişisel tüketim harcamalarındaki aylık artış yüzde 0,6'dan yüzde 0,3'e geriledi.
Enflasyondan arındırılmış tüketim harcamalarında ise yüzde 0,1'in altında düşüş yaşandı. Böylece nominal harcamalar artmasına rağmen reel tüketim yataya yakın seyretti.
Kişisel tasarruf oranı ise yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.
PCE NEDİR, FED NEDEN BU VERİYİ TAKİP EDİYOR?
Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE), ABD'de tüketicilerin mal ve hizmetlere ödediği fiyatlardaki değişimi ölçüyor. Fed, enflasyon hedefini değerlendirirken bu göstergeyi temel ölçüt olarak kullanıyor.
Çekirdek PCE ise gıda ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaları hesaplama dışında bırakarak enflasyonun daha kalıcı eğilimini ortaya koymaya yardımcı oluyor.
FED'DEN 25 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ
Fed, 28 Ekim 2026 tarihli toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit bırakmıştı.
Reuters'ın aktardığına göre finansal piyasalarda Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi fiyatlanırken Ocak 2027'de yeni bir faiz artırımı yapılması da beklentiler arasında yer alıyor.
Fed'in ekim ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda da ilerleyen dönemde faiz artırımı yapılabileceğine yönelik değerlendirmeler yer aldı. Ancak aralık ayına ilişkin faiz kararı henüz kesinleşmedi
FAİZ ARTARSA POLİTİKA FAİZİ KAÇ OLACAK?
Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi halinde politika faizi yüzde 4-4,25 aralığına yükselecek.
ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ, DOLAR YÜKSELDİ
PCE verileri öncesinde Fed'in faiz artırabileceği beklentisiyle satış baskısı altında kalan altın, açıklamanın ardından düşüşünü sürdürdü.
- Ons altın yüzde 2,15 gerileyerek 3.476,95 dolara, gram altın ise yüzde 2,04 düşüşle 5.665,09 TL'ye indi.
- Dolar/TL ise yüzde 0,11 yükselerek 50,67 seviyesinde işlem gördü.
TÜKETİM HARCAMALARINDA ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI
Ekim ayı verilerinde kişisel tüketim harcamalarındaki artışın da hız kestiği görüldü. Bir önceki dönemde yüzde 0,6 olan aylık artış yüzde 0,3'e geriledi. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 0,4 seviyesindeydi.
Kişisel gelirler ise aynı dönemde yüzde 0,7 arttı.
PİYASALARIN GÖZÜ 9 ARALIK'TA
Küresel piyasaların yakından takip edeceği Fed'in yılın son faiz toplantısı 8-9 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ABD ekonomisinin üçüncü çeyrek büyümesine ilişkin üçüncü tahmin ve kasım ayı kişisel tüketim harcamaları verileri ise 23 Aralık'ta yayımlanacak.