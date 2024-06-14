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Başkan Erdoğan-Pedro Sanchez zirvesi dünya basınında! İsrail dakika dakika takip etti: ‘Sevgili dostum’ ifadesi dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında başkent Madrid’de yaptığı görüşme ve düzenledikleri basın toplantısı dünya basınına damga vurdu. Başkan Erdoğan-Sanchez zirvesini dakika dakika takip eden dünya basını Türkiye ve İspanya’nın Gazze’ye yönelik desteğine dikkat çekti. Peki, Madrid’in ana gündemlerinden biri Gazze iken İsrail gazeteleri görüşme hakkında ne yazdı? İspanyol basını tarihi zirveyi nasıl servis etti? İşte, manşet manşet Başkan Erdoğan-Sanchez görüşmesi...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 09:21 Güncelleme 14 Haziran 2024, 09:22
Başkan Erdoğan-Pedro Sanchez zirvesi dünya basınında! İsrail dakika dakika takip etti: ‘Sevgili dostum’ ifadesi dikkat çekti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ile yaptığı görüşme dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

DÜNYA DAKİKA DAKİKA TAKİP ETTİ

Başkan Erdoğan'ın ziyaretini dakika dakika takip eden İspanyol basını, Türkiye'nin İspanya için stratejik bir ortak ve dünyada ise stratejik bir aktör olduğuna dikkat çekerken dünya basını ise Başkan Erdoğan'ın Gazze için yaptığı çağrıya odaklandı.

Uluslararası haber ajansı AP, "İspanya ve Türkiye, uluslararası topluma Gazze'deki savaşı durdurmak için harekete geçme çağrısında bulundu" dedi.

"SEVGİLİ DOSTUM SANCHEZ"

Euronews, "Erdoğan, Gazze savaşı sırasında Filistin'e destek veren İspanyol Sanchez'i övdü" başlığını kullandı ve "Türkiye ile İspanya'nın ilişkilerini geliştirmek ve derinleştirmek için yoğun çaba harcadığını" belirtti.

Başkan Erdoğan'ın İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e "sevgili dostum" diye hitap ettiğine dikkat çeken Euronews, Başkan'ın Sanchez'i Filistin'e verdiği destek dolayısıyla övdüğünü belirtti.

İSRAİL BASINININ GÖZÜ MADRİD'DE

İsrail basınının gözü de Başkan Erdoğan-Sanchez görüşmesindeydi. The Times of Israel, Başkan Erdoğan'ın, "ABD'nin İsrail'in Hamas'a karşı savaşına ilişkin tutumunun Türkiye'yi gerçekten üzdüğüne" yönelik sözlerine dikkat çekti.

The Times of Israel, bir diğer haberinde ise "Madrid'i ziyaret eden Erdoğan İspanya'ya İsrail karşıtı 'tutarlı' duruşundan dolayı teşekkür etti" başlığını kullandı.

"7 EKİM'DEN BU YANA KESİNTİSİZ DESTEK"

Arab News, Başkan Erdoğan'ın ABD ve BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze'de ateşkes için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunduğuna dikkat çekti.

The New Arab, "Türk lider Erdoğan, Gazze duruşundan dolayı İspanya'ya teşekkür etti" dedi ve İspanya'nın da Türkiye'nin de 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere verdiği desteği hatırlattı.

ERDOĞAN'A ÖVGÜ SANCHEZ'E TEŞEKKÜR

İspanyol basını da Gazze'de soykırım devam ederken tarihi önemi olan zirveyi dakika dakika takip etti.

Servimedia, "Sanchez, Erdoğan'a, İspanya'nın diğerleri şüpheye düştüğünde Türkiye'ye bağlılığını iki katına çıkardığını ve Avrupa'daki en iyi müttefiki olduğunu söyledi" dedi ve Başkan Erdoğan'ın Filistin lehine tutumu dolayısıyla Sanchez'e teşekkür ettiğine dikkat çekti.

La Moncloa, Pedro Sanchez'in "Türkiye ve İspanya'nın ortak bir geçmişi, dinamik ve iddialı bir bugünü ve umut verici bir geleceği var" şeklindeki sözlerine dikkat çekti.

El Independiente ise Başkan Erdoğan'ın Sanchez için kullandığı "Mazlumların sesine kulak verdi" şeklindeki ifadesini vurguladı ve "Türk İslamcı, gün boyunca Gazze Şeridi'ndeki savaştaki konumu ve Filistin'in yakın zamanda tanınması nedeniyle sosyaliste övgüler yağdırdı" ifadelerini kullandı.

Atalayar ise "İspanya ve Türkiye ekonomik bağlarını derinleştiriyor" dedi.

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