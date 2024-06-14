Başkan Erdoğan-Pedro Sanchez zirvesi dünya basınında! İsrail dakika dakika takip etti: ‘Sevgili dostum’ ifadesi dikkat çekti

İSRAİL BASINININ GÖZÜ MADRİD'DE İsrail basınının gözü de Başkan Erdoğan-Sanchez görüşmesindeydi. The Times of Israel, Başkan Erdoğan'ın, "ABD'nin İsrail'in Hamas'a karşı savaşına ilişkin tutumunun Türkiye'yi gerçekten üzdüğüne" yönelik sözlerine dikkat çekti.

The Times of Israel, bir diğer haberinde ise "Madrid'i ziyaret eden Erdoğan İspanya'ya İsrail karşıtı 'tutarlı' duruşundan dolayı teşekkür etti" başlığını kullandı.

"7 EKİM'DEN BU YANA KESİNTİSİZ DESTEK" Arab News, Başkan Erdoğan'ın ABD ve BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze'de ateşkes için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunduğuna dikkat çekti.

The New Arab, "Türk lider Erdoğan, Gazze duruşundan dolayı İspanya'ya teşekkür etti" dedi ve İspanya'nın da Türkiye'nin de 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere verdiği desteği hatırlattı.