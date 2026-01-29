İngiliz basını Başkan Erdoğan'ın Suriye zaferini yazdı: "Trump'ı nasıl ikna etti?"
İngiliz medyasında "Erdoğan'ın reel politik zaferi" yankılanıyor: The Times, Başkan Erdoğan’ın kararlı stratejisinin Donald Trump’ı ikna ettiğini ve Suriye’de YPG/SDG için yolun sonunun göründüğünü yazdı. "Trump, Erdoğan’ı istisna tutuyor" değerlendirmesine yer verilen analizde, MİT’in sahada terörü oyun dışı bırakan hamleleriyle Türkiye’nin bölgede kurucu güç haline geldiği vurgulandı.
Suriye ordusu terör örgütü YPG/SDG'yi bölgeden süpürürken İngiliz medyasından The Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın politikasını benimsediğini yazdı.
"ERDOĞAN TRUMP'I NASIL İKNA ETTİ?"
Başkan Erdoğan'ın, Trump'ın YPG/SDG'ye desteğini kesmesinde kritik bir role sahip olduğunu vurgulayan The Times, "Erdoğan Trump'ı YPG'den vazgeçmeye nasıl ikna etti?" başlığını attı.Erdoğan'ın Suriye stratejisi İngiliz basınında
THE TIMES: "TRUMP ERDOĞAN'IN REEL POLİTİĞİNİ BENİMSEDİ"
Batılı liderlerin sözlerini kulak ardı eden ABD Başkanı Trump'ın, Başkan Erdoğan'ı dikkate aldığını vurgulayan The Times, "YPG artık yalnız. Çünkü Trump, Erdoğan'ın reel politiğini kendi çizgisi olarak benimsedi." ifadesini kullandı. The Times Başkan Erdoğan'ın Trump için bir istisna olduğunu da vurguladı.
MİT VURGUSU: "SURİYE'Yİ BİR ARADA TUTACAK YAPI"
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bölgedeki başarısına da dikkat çeken The Times. Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda MİT'in, terör örgütünü oyun dışı bırakarak Suriye'yi bir arada tutacak bir yapı oluşturduğunu vurguladı.
The Times, Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi pek çok krizde de arabulucu rolünde olduğuna dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın ise Trump'ın dönüşünü Suriye'de askeri ve siyasi bir zafer kazanmak, YPG varlığını sonlandırmak ve Batı ile ilişkileri yeni bir pazarlık masasına oturtmak için bir "altın fırsat" olarak değerlendirdiğini öne sürdü.