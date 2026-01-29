İngiliz basını Başkan Erdoğan'ın Suriye zaferini yazdı: "Trump'ı nasıl ikna etti?"

Trump ve Başkan Erdoğan, Fotoğraflar AA'dan alınmıştır

MİT VURGUSU: "SURİYE'Yİ BİR ARADA TUTACAK YAPI"

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bölgedeki başarısına da dikkat çeken The Times. Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda MİT'in, terör örgütünü oyun dışı bırakarak Suriye'yi bir arada tutacak bir yapı oluşturduğunu vurguladı.

The Times, Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi pek çok krizde de arabulucu rolünde olduğuna dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın ise Trump'ın dönüşünü Suriye'de askeri ve siyasi bir zafer kazanmak, YPG varlığını sonlandırmak ve Batı ile ilişkileri yeni bir pazarlık masasına oturtmak için bir "altın fırsat" olarak değerlendirdiğini öne sürdü.