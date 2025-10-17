Oval Ofis’te kritik görüşme: Trump ve Zelenskiy’den barış mesajları

Ekran görüntüsü
"ÇOK KÖTÜ ŞEYLER GERÇEKLEŞEBİLİR"
Tomahawklar çok tehlikeli silahlar. Çok inanılmaz silahlar. Savaş istiyorsanız en doğru silahlar. Çok uzağa, denizaltlarını vuruyorlar. Tabii eğer savaş tırmandırılmak isteniyorsa çok kötü şeyler gerçekleşebilir. Çok kuvvetli bir ülkeyiz. Çok kuvvetli bir ordumuz var. Dünyanın en kuvvetli silahlarına sahip ülkeyiz.
Birçok farklı tipte silahı Avrupa Birliği'ne de satıyoruz. Bu noktada binlerce insan haftada hayatını kaybediyor. Çoğunlukla da askerler. Hızlı bir şekilde bu savaşı sonlandırmamız lazım. Putin'le de dün görüştüm. Ne olacağını göreceğiz" dedi.
Trump, Putin ve Zelenskiy'nin ilişkisinin sorunlu olduğunu dile getiren Trump, iki liderin de savaşı bitirmek istediğini belirtti.
Trump, "Rusya-Ukrayna Savaşı durduracağım 9. savaş olacak" yorumunu yaptı.
Zelenskiy ise Tomahawk konusuna ilişkin, "Tabii ki Tomahawk'a ihtiyacımız var. ABD'nin Tomahawk dışında da bir sürü silahı var. Bizim de binlerce insansız hava aracımız (İHA) var. Tomahawklara karşılık ABD'ye İHA sağlayabiliriz" dedi.
Ekran görüntüsü
'PUTİN'İ ZORLA MASAYA OTURTMALIYIZ'
Zelenskiy, "ABD Başkanı Donald Trump'ın bu savaşı bitirme şansı çok yüksek. Trump bize ve bütün dünyaya Orta Doğu'da bir barış sağlanabileceğini gösterdi. Umuyorum Ukrayna için de barış elde edilebilecek. Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız." şeklinde konuştu.
AA
ZELENSKİY ÖZEL KOSTÜMLE GELDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'daki basın toplantısında kendisine daha önce kıyafetiyle ilgili soru yönelten muhabirle yeniden karşılaştı. Muhabirin, "Bu kez takım elbisenin içinde harika görünüyorsunuz." demesi üzerine Zelenskiy, "Ama sen aynı takım elbiseyi giyiyorsun. Bak, ben değiştirmişim." yanıtını verdi.
Zelenskiy, şubat ayında gerçekleştirdiği Oval Ofis ziyaretinde askeri tarz kıyafeti nedeniyle eleştirilmiş, toplantının gergin geçtiği öne sürülmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, o dönem Zelenskiy'e, "Bugün çok şık görünüyorsun." sözleriyle göndermede bulunmuş, gazeteci Brian Glenn ise "neden hiç takım elbise giymediğini" küçümseyici bir şekilde sormuştu.
Zelenskiy, o soruya verdiği "Bu savaş bitince bir tane giyeceğim." yanıtıyla dikkat çekmişti.