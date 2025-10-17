Oval Ofis’te kritik görüşme: Trump ve Zelenskiy’den barış mesajları

Ekran görüntüsü

"ÇOK KÖTÜ ŞEYLER GERÇEKLEŞEBİLİR"

Tomahawklar çok tehlikeli silahlar. Çok inanılmaz silahlar. Savaş istiyorsanız en doğru silahlar. Çok uzağa, denizaltlarını vuruyorlar. Tabii eğer savaş tırmandırılmak isteniyorsa çok kötü şeyler gerçekleşebilir. Çok kuvvetli bir ülkeyiz. Çok kuvvetli bir ordumuz var. Dünyanın en kuvvetli silahlarına sahip ülkeyiz.

Birçok farklı tipte silahı Avrupa Birliği'ne de satıyoruz. Bu noktada binlerce insan haftada hayatını kaybediyor. Çoğunlukla da askerler. Hızlı bir şekilde bu savaşı sonlandırmamız lazım. Putin'le de dün görüştüm. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

Trump, Putin ve Zelenskiy'nin ilişkisinin sorunlu olduğunu dile getiren Trump, iki liderin de savaşı bitirmek istediğini belirtti.

Trump, "Rusya-Ukrayna Savaşı durduracağım 9. savaş olacak" yorumunu yaptı.

Zelenskiy ise Tomahawk konusuna ilişkin, "Tabii ki Tomahawk'a ihtiyacımız var. ABD'nin Tomahawk dışında da bir sürü silahı var. Bizim de binlerce insansız hava aracımız (İHA) var. Tomahawklara karşılık ABD'ye İHA sağlayabiliriz" dedi.