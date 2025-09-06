IFA 2025’te Vestel’den yapay zekalı çözümler ve çevre dostu ürünler

PODCAST CANLI YAYIN

Dünya teknolojisine yön veren Berlin IFA 2025 fuarı ziyarete açıldı. Yapay zekalı robotlar, holografik ekranlar ve sürücüsüz mobilite çözümleriyle öne çıkan fuara, Vestel de 3 bin metrekarelik standıyla damga vurdu. Şirket, yeni nesil TV, akıllı yaşam ve sağlık teknolojileriyle fuarın en dikkat çeken markalarından biri oldu...

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2025, 101'inci kez Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını açtı. 9 Eylül'e kadar devam edecek olan ve Türkiye dahil 150 ülkeden 200 bin ziyaretçinin katılması beklenen fuarda odak nokta 'geliştirilmiş yapay zekalı çözümler' oldu.

Ev işlerinde devrim yaratacak robot yardımcılardan kişiselleştirilmiş sağlık asistanlarına, holografik ekranlardan kendi kendini yöneten mobilite çözümlerine kadar uzanan geniş inovasyon yelpazesi, gelecekte yaşamın nasıl dönüşeceğini gözler önüne serdi.

Elektrik-elektronik sektöründe Türkiye'nin ihracat şampiyonu olan Vestel, bu yıl 33'üncü kez katıldığı IFA 2025'te hem ev yaşamını kolaylaştıran akıllı çözümleri hem de çevre dostu ürünleriyle yer aldı.

KAPSAMLI ÇÖZÜMLER
Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, fuarda 3 bin metrekarelik bir alanda yer aldıklarını belirterek, yaklaşık 460 ürünle, beyaz eşya, TV, küçük ev aletleri, sağlık ve mobilite alanlarında kapsamlı çözümler sunduklarını söyledi. Uylukçuoğlu, "Vestel, İskandinavya'dan ABD'ye kadar pek çok pazarda büyüme hedefliyor. TV platform pazarında ABD'de lider konumdaki Roku ile yapılan anlaşma da Vestel'in ABD'deki büyüme yolculuğunun önemli adımlarından olacak. Tüm pazarlara tek bir platform sunmak yerine, her pazarın kullanıcı ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan iş birliklerine odaklanıyoruz." dedi.

Kullanıcıların talep ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak için yapay zeka, nesnelerin interneti ve veri odaklı teknolojilere sürekli yatırım yaptıklarını hatırlatan Uylukçuoğlu, evleri akıllı ve bağlantılı bir ekosistem haline getirirken verimliliği üst seviyeye taşıdıklarını kaydetti.

ABD'YE İHRACATI 5'E KATLAYACAK

ABD'nin Vestel'in öncelikli odak pazarlarından biri olduğunu söyleyen Vestel Dış Ticaret Satış Genel Müdürü Seçkin Gençoğlu, şöyle konuştu:

"Vestel'in ürün gamını Amerika pazarının ihtiyaçlarına uygun hale getirerek satışa sunduk. Bulaşık makinelerimiz Amerika pazarında yerini aldı, buzdolaplarımız yılın son çeyreğinde tüketicilerle buluşacak. Pişirici ve yıkayıcı ürün gruplarında benzer yatırımları hayata geçireceğiz. Hedefimiz 2026'da Amerika pazarında güçlü büyüme, 2028'de Amerika ihracatımızı 5 kat artırmak. 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmimiz var. Son 27 yılın ihracat lideriyiz."

Vestel, 150 ülkeden 200 bin ziyaretçi beklenen IFA 2025'te, 460 ürünle yer aldı.

