İçine girmek cesaret ister: 63 cm'lik dünyanın en dar evi Guinness’e aday

Peru’da alışılmışın dışında bir proje gündeme geldi. Aucallama kasabasında yaşayan Fabio Moreno, yalnızca 63 santimetre genişliğinde bir ev inşa ederek hem mimari sınırları zorladı hem de “dünyanın en dar evi” unvanına aday oldu. İlk bakışta imkansız gibi görünen bu yapı, işlevselliğiyle şaşırtıyor.

  • Peru'nun Aucallama kasabasında yaşayan Fabio Moreno, 63 santimetre genişliğinde iki katlı bir ev inşa etti.
  • Moreno, inşa ettiği evi Guinness Dünya Rekorları'na başvurarak dünyanın en dar evi unvanını almayı hedefliyor.
  • Ev içinde banyo, mutfak, yatak odası, çalışma köşesi ve çamaşır bölümü ile iki ayrı merdiven bulunuyor.
  • Dünyanın en dar evi unvanı şu anda Polonya'nın Varşova kentindeki 92 santimetre genişliğindeki Keret House'a ait.
  • Sıra dışı tasarımıyla ev, kısa sürede turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Peru'da inşa edilen 63 santimetre genişliğindeki iki katlı ev, küçük boyutuna rağmen sunduğu işlevsellikle dikkat çekiyor. İçinde banyo, mutfak, yatak alanı ve çalışma köşesi gibi temel yaşam alanlarını barındıran yapı, sıra dışı tasarımıyla kısa sürede turistlerin de ilgisini çekmeyi başardı.

63 SANTİMETRELİK SIRA DIŞI EV

Peru'da yaşayan bir adam, alışılmışın çok dışında bir projeye imza attı. Aucallama kasabasında yaşayan Fabio Moreno, yalnızca 63 santimetre genişliğinde bir ev inşa ederek dikkatleri üzerine çekti. Bu ölçü, neredeyse bir sırt çantasının genişliğine denk geliyor.

REKOR HEDEFİYLE YOLA ÇIKTI

Moreno'nun amacı sadece ilginç bir yapı ortaya koymak değil. İnşa ettiği bu dar evi, "dünyanın en dar evi" unvanını almak için Guinness Dünya Rekorları'na taşıdı. Eğer başvurusu kabul edilirse, mevcut rekorun yeni sahibi olabilir.

KÜÇÜCÜK AMA TAM DONANIMLI

İki katlı olarak tasarlanan ev, boyutuna rağmen şaşırtıcı derecede işlevsel. İçerisinde banyo, mutfak, yemek alanı, yatak odası, çalışma köşesi ve çamaşır bölümü bulunuyor. Ayrıca katlar arasında geçiş için iki ayrı merdiven yer alıyor. Tüm bu alanlar, son derece dar bir hacme ustaca yerleştirilmiş durumda.

TURİSTLERİN YENİ İLGİ NOKTASI

Sıradışı tasarımı sayesinde ev, kısa sürede merak uyandırarak turistlerin ilgisini çekmeye başladı. İlk bakışta bir şaka gibi görünse de, aslında tamamen kullanılabilir bir yaşam alanı sunuyor.

"ÖNEMLİ OLAN ALANI NASIL KULLANDIĞIN"

Moreno'ya göre bu projenin temel mesajı oldukça net: Mutluluk büyük evlerde değil, mevcut alanın ne kadar verimli değerlendirildiğinde gizli. Bu nedenle proje, sadece bir rekor denemesi olmanın ötesinde, minimalist yaşam fikrine de bir gönderme niteliği taşıyor.

MEVCUT REKOR VE YENİ ADAY

Şu an için dünyanın en dar evi unvanı, Polonya'nın Varşova kentindeki Keret House'a ait. Bu yapının en dar noktası 92 santimetre olarak ölçülmüş durumda. Moreno'nun evi ise özellikle ön cephede bu ölçünün altına iniyor.

SONUÇ HENÜZ NET DEĞİL

Guinness yetkilileri, rekorların resmi belgelerle doğrulanması gerektiğini vurguluyor. Bu yüzden Moreno'nun başvurusu henüz kesinleşmiş değil. Ancak sonuç ne olursa olsun, bu sıra dışı ev şimdiden "en ilginç yaşam alanlarından biri" olarak anılmayı başardı.

(Görseller sosyal medyadan alınmıştır.)

