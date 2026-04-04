Ev içinde banyo, mutfak, yatak odası, çalışma köşesi ve çamaşır bölümü ile iki ayrı merdiven bulunuyor.

Peru'nun Aucallama kasabasında yaşayan Fabio Moreno, 63 santimetre genişliğinde iki katlı bir ev inşa etti.

Peru'da inşa edilen 63 santimetre genişliğindeki iki katlı ev, küçük boyutuna rağmen sunduğu işlevsellikle dikkat çekiyor. İçinde banyo, mutfak, yatak alanı ve çalışma köşesi gibi temel yaşam alanlarını barındıran yapı, sıra dışı tasarımıyla kısa sürede turistlerin de ilgisini çekmeyi başardı.

63 SANTİMETRELİK SIRA DIŞI EV

Peru'da yaşayan bir adam, alışılmışın çok dışında bir projeye imza attı. Aucallama kasabasında yaşayan Fabio Moreno, yalnızca 63 santimetre genişliğinde bir ev inşa ederek dikkatleri üzerine çekti. Bu ölçü, neredeyse bir sırt çantasının genişliğine denk geliyor.

REKOR HEDEFİYLE YOLA ÇIKTI

Moreno'nun amacı sadece ilginç bir yapı ortaya koymak değil. İnşa ettiği bu dar evi, "dünyanın en dar evi" unvanını almak için Guinness Dünya Rekorları'na taşıdı. Eğer başvurusu kabul edilirse, mevcut rekorun yeni sahibi olabilir.

KÜÇÜCÜK AMA TAM DONANIMLI

İki katlı olarak tasarlanan ev, boyutuna rağmen şaşırtıcı derecede işlevsel. İçerisinde banyo, mutfak, yemek alanı, yatak odası, çalışma köşesi ve çamaşır bölümü bulunuyor. Ayrıca katlar arasında geçiş için iki ayrı merdiven yer alıyor. Tüm bu alanlar, son derece dar bir hacme ustaca yerleştirilmiş durumda.

TURİSTLERİN YENİ İLGİ NOKTASI

Sıradışı tasarımı sayesinde ev, kısa sürede merak uyandırarak turistlerin ilgisini çekmeye başladı. İlk bakışta bir şaka gibi görünse de, aslında tamamen kullanılabilir bir yaşam alanı sunuyor.