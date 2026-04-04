İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılara devam ediyor. Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesi ihlal eden saldırılarına gerekçe olarak "Hamas'ın İsrail askerlerini kaçırma planı yaptığı" yönünde asılsız iddialar ortaya attığını açıkladı.
HAMAS: İSRAİL ANLAŞMAYI İHLAL EDİYOR
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusundaki Gazze Tümeni komutanı Tuğgeneral Avi Rosenfeld tarafından "gerçeği yansıtmayan iddiaların ortaya atıldığını" belirtti.
İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılarına gerekçe olarak asılsız iddiaları öne sürdüğünü aktaran Kasım, şunları kaydetti:
İşgal ordusundaki Gazze Tümeni komutanı, Sarı Hat'tan geri çekilmenin söz konusu olmadığını doğruladı. Bu açıklama, ateşkes anlaşmasının açıkça bir ihlali olduğu gibi işgalcinin her an anlaşmayı bozacağı yönündeki niyetlerini de ortaya koyuyor.
ARABULUCU ÜLKELERE VE BMGK'YE ÇAĞRI
Arabulucu ülkeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, İsrail ihlallerini durdurmaya çağıran Kasım, Filistinli direniş gruplarının bağlı kalmaya devam ettiği ateşkese İsrail'in uyması için gerekli baskıların kurulmasını istedi.
İsrail Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusundaki Gazze Tümeni komutanı Tuğgeneral Rosenfeld'den şu iddialarını paylaşmıştı:
"Sürekli endişeliyim ve geceleri huzurlu uyuyamıyorum. Hamas'ın asker kaçırma eylemleri dahil güçlerimize yönelik tehditler var."
İSRAİL GAZZE'YE SALDIRILARI SÜRDÜRÜYOR
İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar düzenliyor.
Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail'in saldırılarında 10 Ekim'den bu yana 715 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 291'e, yaralı sayısının ise 172 bin 68'e çıktığı açıklanmıştı.