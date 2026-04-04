İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda toplam 72 bin 291 kişi hayatını kaybetti, 172 bin 68 kişi yaralandı.

Hamas, arabulucu ülkeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İsrail ihlallerini durdurmak için baskı kurmaya çağırdı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail'in ateşkes ihlallerine gerekçe olarak Hamas'ın asker kaçırma planı yaptığı yönünde asılsız iddialar ortaya attığını açıkladı.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor ve ateşkes sonrası 715 Filistinli hayatını kaybetti.

HAMAS: İSRAİL ANLAŞMAYI İHLAL EDİYOR

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusundaki Gazze Tümeni komutanı Tuğgeneral Avi Rosenfeld tarafından "gerçeği yansıtmayan iddiaların ortaya atıldığını" belirtti.

İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılarına gerekçe olarak asılsız iddiaları öne sürdüğünü aktaran Kasım, şunları kaydetti:

İşgal ordusundaki Gazze Tümeni komutanı, Sarı Hat'tan geri çekilmenin söz konusu olmadığını doğruladı. Bu açıklama, ateşkes anlaşmasının açıkça bir ihlali olduğu gibi işgalcinin her an anlaşmayı bozacağı yönündeki niyetlerini de ortaya koyuyor.