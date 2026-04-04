CANLI YAYIN
Geri

Hamas'tan arabulucu ülkelere çağrı: İsrail anlaşmayı bozacak

İsrail ateşkesi ihlal eden saldırılarını sürdürürken Hamas İsrail’in bu adımlara gerekçe olarak “asker kaçırma planı” iddialarını ortaya attığını ve bunların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Hamas uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor ve ateşkes sonrası 715 Filistinli hayatını kaybetti.
  • Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail'in ateşkes ihlallerine gerekçe olarak Hamas'ın asker kaçırma planı yaptığı yönünde asılsız iddialar ortaya attığını açıkladı.
  • İsrail ordusundaki Gazze Tümeni komutanı Tuğgeneral Avi Rosenfeld, Sarı Hat'tan geri çekilmenin söz konusu olmadığını belirtti.
  • Hamas, arabulucu ülkeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İsrail ihlallerini durdurmak için baskı kurmaya çağırdı.
  • İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda toplam 72 bin 291 kişi hayatını kaybetti, 172 bin 68 kişi yaralandı.

İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılara devam ediyor. Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesi ihlal eden saldırılarına gerekçe olarak "Hamas'ın İsrail askerlerini kaçırma planı yaptığı" yönünde asılsız iddialar ortaya attığını açıkladı.

HAMAS: İSRAİL ANLAŞMAYI İHLAL EDİYOR

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusundaki Gazze Tümeni komutanı Tuğgeneral Avi Rosenfeld tarafından "gerçeği yansıtmayan iddiaların ortaya atıldığını" belirtti.

İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılarına gerekçe olarak asılsız iddiaları öne sürdüğünü aktaran Kasım, şunları kaydetti:

İşgal ordusundaki Gazze Tümeni komutanı, Sarı Hat'tan geri çekilmenin söz konusu olmadığını doğruladı. Bu açıklama, ateşkes anlaşmasının açıkça bir ihlali olduğu gibi işgalcinin her an anlaşmayı bozacağı yönündeki niyetlerini de ortaya koyuyor.

Gazze, Fotoğraflar: AA

ARABULUCU ÜLKELERE VE BMGK'YE ÇAĞRI

Arabulucu ülkeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, İsrail ihlallerini durdurmaya çağıran Kasım, Filistinli direniş gruplarının bağlı kalmaya devam ettiği ateşkese İsrail'in uyması için gerekli baskıların kurulmasını istedi.

İsrail Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusundaki Gazze Tümeni komutanı Tuğgeneral Rosenfeld'den şu iddialarını paylaşmıştı:

"Sürekli endişeliyim ve geceleri huzurlu uyuyamıyorum. Hamas'ın asker kaçırma eylemleri dahil güçlerimize yönelik tehditler var."

İSRAİL GAZZE'YE SALDIRILARI SÜRDÜRÜYOR

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar düzenliyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail'in saldırılarında 10 Ekim'den bu yana 715 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 291'e, yaralı sayısının ise 172 bin 68'e çıktığı açıklanmıştı.

Türkiye arabulucu rolünü sürdürecek: İstanbul'da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi sona erdi
SONRAKİ HABER

İstanbul'da Ukrayna masası

 İçine girmek cesaret ister: 63 cm'lik dünyanın en dar evi Guinness’e aday
ÖNCEKİ HABER

İçine girmek cesaret ister!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler