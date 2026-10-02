Husilerin Mescid-i Nebevi altyapısına saldırısına AK Parti'den tepki: "Kutsal değerlerimizi hedef aldı"
Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapının Husiler tarafından İHA ile hedef alınması, AK Parti tarafından sert bir dille kınandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kutsal değerleri ve Suudi Arabistan'ın egemenliğini hedef alan bu kışkırtıcı saldırıların son bulması gerektiğini vurgulayarak kardeş ülkenin güvenliğine güçlü desteği yineledi.
Husiler Suudi Arabistan'da Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya saldırdı.
HUSİLERDEN MESCİD-İ NEBEVİ'YE HİZMET VEREN ALTYAPIYA SALDIRI
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, dün yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin 2 gün önce Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Taybe Elektrik Santrali'ni insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını bildirmişti.
AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti'den Husiler'in Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapısına yönelik saldırıya tepki geldi. Parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.
Kutsal değerlerimizi hedef alan saldırılar tüm Müslümanlara dönük gayrı meşru eylemlerdir.
Suudi Arabistan'ın egemenliğini hedef alan bu saldırılar ve kışkırtıcı eylemler son bulmak zorundadır.
Kardeş Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına güçlü desteğimizi yineliyoruz"