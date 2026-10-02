Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, dün yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin 2 gün önce Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Taybe Elektrik Santrali'ni insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını bildirmişti.

AK Parti'den Husilerin saldırısına tepki. Fotoğraf: Takvim

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti'den Husiler'in Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapısına yönelik saldırıya tepki geldi. Parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Kutsal değerlerimizi hedef alan saldırılar tüm Müslümanlara dönük gayrı meşru eylemlerdir.

Suudi Arabistan'ın egemenliğini hedef alan bu saldırılar ve kışkırtıcı eylemler son bulmak zorundadır.

Kardeş Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına güçlü desteğimizi yineliyoruz"

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