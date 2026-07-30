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Hürmüz Boğazı'nda panik anları! Petrol tankerinde yangın çıktı

ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilim nedeniyle birçok kez abluka altına alınan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin dün gece güvenli olmayan rotaya sapmaya çalıştığı belirlendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan bilgilendirmede, tankerlerden birinde yangın çıktığını ardından iki tankerin de geri döndüğü bildirildi.

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Hürmüz Boğazı'nda panik anları! Petrol tankerinde yangın çıktı

Orta Doğu'da 28 Şubat tarihinde başlayan gerilim tırmanıyor. ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta Hürmüz Boğazı birçok kez abluka altına alındı.

PETROL TANKERİNDE YANGIN ÇIKTI

Hürmüz Boğazında tansiyon yeniden yükseldi. Gelen son habere göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, iki petrol tankerinin dün gece Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotaya sapmaya çalıştığını aktardı.

Ayrıca tankerlerden birinde yangın çıktığını ardından iki tankerin de geri döndüğü bildirildi.

Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan petrol tankerinde yangın çıktı. (Fotoğraf: İHA)Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan petrol tankerinde yangın çıktı. (Fotoğraf: İHA)

"DAVRANIŞLARINI DÜZELTMEZLERSE..."

Devrim Muhafızları, yangının nedenine ilişkin bilgi vermezken, "Saldırgana yardım ve yataklık eden ülkeler, davranışlarını düzeltmezlerse sert bir tepkiyle karşı karşıya kalacaklardır" dedi.

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Ahsen Kaya
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