İran ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, navigasyon sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasaklı bölgede seyreden bir petrol tankerinin yaklaşık bir saat önce deniz mayınına çarpması sonucu yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, bugün erken saatlerde başka bir petrol tankerinin de deniz mayınına çarpması sonucu alev aldığı hatırlatıldı.