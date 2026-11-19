Hürmüz Boğazı'nda ikinci tanker de alev aldı! İran'dan deniz mayını açıklaması
İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda yasaklı bölgeye giren bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını açıkladı. Aynı gün ikinci tanker yangınının yaşandığı belirtilirken Tahran yönetimi, bölgeden geçecek gemilere izin verilen rotaları kullanmaları uyarısında bulundu.
İran ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, navigasyon sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasaklı bölgede seyreden bir petrol tankerinin yaklaşık bir saat önce deniz mayınına çarpması sonucu yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, bugün erken saatlerde başka bir petrol tankerinin de deniz mayınına çarpması sonucu alev aldığı hatırlatıldı.
TAKİP SİSTEMİ UYARISI
Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen tüm gemilerin, bölgeye girmeden önce İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlaması ve izin verilen deniz güzergahlarını kullanması gerektiği ifade edilen açıklamada, gemilerin seyir, takip ve yönlendirme sistemlerini yolculuk boyunca açık tutmasının zorunlu olduğu vurgulandı.
İZİNSİZ GEÇEN GEMİLER HEDEF OLACAK TEHDİDİ
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı. Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.